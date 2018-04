10 cosas asquerosas que todos los hombres hacen en secreto

Ok, no vamos a juzgarte pero al fin de cuentas si haces una, dos o todas estas cosas puedes considerarte un ser humano asqueroso, y no quiere decir que seas el único. Al fin y al cabo, estos hábitos se hacen en secreto y no todos los hombres los confiesan.

Sin embargo, es mi deber decirte que por lo menos debes dejar de hacer alguna que otra antes de vivir con tu pareja, para poder convivir de manera más saludable e higiénica.

Rascarse el trasero

Sí, es algo que la mayoría de los hombres hacen en casa o en público. por el momento nunca entenderé porqué.

Orinarse en la ducha

Hay hombres que en lugar de salirse a la taza del baño a hacer sus necesidades, la regadera la consideran un buen lugar.

Afeitarse frente al lavamanos y no limpiarlo

Es práctico afeitarse frente al lavamanos, el cuál, por lo regular tiene un espejo. Sin embargo, algunos no se dan el tiempo de limpiar los vellos que caen. ¡Por favor háganlo si quieren vivir felizmente casados!

Hacer del baño y admirar su popó

Conocí una vez un hombre que efectivamente, hacía del baño, admiraba la popó que salió de su ser y le tomaba fotos para enseñarle su gran logro a sus amigos.

Voltear su ropa interior para usarla dos veces

Ok… este creo que puede ser uno de los más asquerosos. No creo que sea malo el que limpien sus calzones diario, pues es importante saber que aún así el olor de la ropa interior hará que huelas horrible.

Las flatulencias son olorosamente un arma mortal

Ya sea que seas de los que se tiran un pedo y aprecien la fragancia, hagas que tus amigos sufran por olerte, o subes de nivel y te echas uno en el elevador y disfrutas el sufrimiento ajeno.

Hurgar tu nariz y analizar el botín

Ya sea en público o privado, algunos hombres hurgan su nariz y ven el contenido de lo que sacaron, analizando si lo tiran, se lo comen o lo ponen en algún lado "seguro".

Rascar, masajear o jugar con tus bolas

Ya sea que tengas mucha comezón, estés tirado en tu cama sin hacer nada o por el simple hecho de que están ahí. El tema viene cuando después de hacerlo tocas otras cosas que invitados puedan tocar o… te hueles los dedos.

Masturbarse y limpiar todo con lo primero que encuentran

Bueno, creo que hemos dejado claro que muchos hombres no buscan la higiene en sus manos y mucho menos de las cosas que tienen a su alrededor para limpiar sus desastres.

Nunca pierden el tiempo cuando orinan

Ya sea que midas el tiempo mientras orines para establecer un récord de orinar más rápido que otros, intentes dispararle a algún punto en específico o a una cosa con tu orina o tratar de orinar lo más lejos posible para practicar tu puntería. Todo esto no ayuda a que seas la persona más limpia, menos si ya vives con alguien.

