El signo del zodiaco que no sabe amar (o al que le cuesta más trabajo entregarse)

No es una regla, pero este es el signo del zodiaco al que las cosas del amor no se le dan bien. No es una regla, pero la mayoría de las ocasiones es tan racional y perfeccionista que termina arruinándolo todo.

Virgo es el rey de la soltería y una de las razones más poderosas es su espíritu perfeccionista. Siempre está pensando en los defectos, es demasiado crítico y eso incomoda a sus potenciales parejas.

Cuando conoce a alguien se fija en lo físico, pero le da más peso a lo intelectual. Tiene que admirar mucho a una persona para entregarse y eso, créeme, es muy difícil. Siempre ve el lado negativo y eso le impide amar y entregarse al amor por completo.

Virgo es uno de los signos más racionales, pondrá en una balanza los pros y los contras y eso podría impedirle rendirse ante el amor.

Virgo, el signo del zodiaco más difícil Es uno de los signos más independientes. Su lado analítico lo lleva a poner atención en todos los detalles de la relación, en cuanto siente que pierde el control comienza a alejar a la personas. Además, les cuesta trabajo confiar, por lo que son el signo más difícil de amar, porque para abrirse necesitarán sentirse con alguien que casi 'sea perfecto' y eso, siendo realistas, es imposible.