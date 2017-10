6 claves para saber si un hombre está enamorado de ti

Por definición estar enamorado significa 'que siente amor y atracción sexual por alguien', según la RAE. Pero sentirse enamorado o saber si alguien está enamorado de ti es mucho más complejo.

Sin embargo, existen varias señales que podrían ayudar a las mujeres a sentirse más seguras al intentar averiguar si su pareja está o no enamorado de ella.

De esta forma, el sitio web Elementos reseñó 6 comportamientos que corresponden a los de un hombre enamorado:

Intenta hacerte sonreír.

No importa el lugar o la situación, sabe que cualquier risa que pueda dibujar en tu rostro, es una señal sensata de que está haciendo las cosas bien.

Te da detalles sin ningún motivo.

Y no porque quiera quedar bien sino que de verdad le nace. Cada detalle, cumplido o mensaje especial espera que sean un pequeño avance en su relación. Lo importante es que es recíproco, sino el halago se convertiría en martirio.

Recuerda los pequeños detalles que le has contado.

Que van desde tu cumpleaños, color favorito o la banda que te encanta escuchar por las mañanas. Es como si su mente tuviera un archivo destinado sólo a las cosas que te hacen feliz

Te hace parte de aquellas cosas que le apasionan.

Como su deporte favorito o ese pasatiempo que creía que nunca compartiría con nadie. Por más banal que parezca, que te pida que lo acompañes a lo que de verdad le llena el alma, habla perfecto de cuánto lo complementas.

Te apoya en los momentos complicados.

Sabe que no siempre estarás de buenas o con la disposición suficiente para tener la cita ideal. Si ve que no te encuentras de humor no evade el asunto para hacer las cosas menos incómodas, en cambio, te pregunta cómo estás y si puede ayudarte de algún modo.

El espacio personal entre los dos no existe.

Han logrado deshacer el espacio personal y está bien. Cada vez que estás a su lado, intentas aproximarte para que tome las decisiones correctas y si lo quiere, te bese como has esperado toda la noche.

