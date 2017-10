Pensamientos restrictivos y tu alimentación

POR VANNA PEDRAGLIO

COACH DEPORTIVA Y NUTRICIONAL

Si buscas un orden y una alimentación sana, es necesario que elimines ciertos pensamientos negativos respecto a la comida. Muchas veces, al querer perder peso evitamos alimentos que en verdad nos nutren –sean proteínas, carbohidratos o grasas– por el miedo a que nos engorden. Al estar en el modo “dieta”, las preguntas empiezan desde temprano: ¿Qué debo tomar de desayuno? ¿Debo comer más fruta? ¿Debo tomar café o té? Y así sucesivamente a lo largo del día. Por no tener la información suficiente tendemos a pensar demasiado sobre qué se debe o no comer, y peor aún, por miedo hasta podemos dejar de hacerlo. Sentirse así solo puede causar angustia, frustración, baja autoestima y hasta desórdenes alimenticios.

Por eso debemos evitar que la alimentación sea un tabú y con ello eliminar esos pensamientos negativos. Lo primero que debemos hacer es dejar de catalogar a los alimentos como “buenos” o “malos”. Necesitamos una dieta balanceada para poder conseguir de nuestros alimentos todos los macro y micro nutrientes que necesitamos, sin obsesionarte con lo que al final te llevas a la boca. Considerar que algunos alimentos son malos para ti, puede generarte culpa luego de comerlos y buscar castigarte, lo cual solo te llevará a que tiendas a seguir una dieta restrictiva o prácticamente a no alimentarte, lo que al final hará más lento a tu metabolismo, perdiendo masa muscular y haciendo que a la larga almacenes más grasa corporal.

El rechazo a alimentos que se consideran malos puede llegar a generar relaciones psicosomáticas. La mente es muy poderosa y puede convertirse en un arma de doble filo. Si el cerebro piensa que algo está mal, entonces el cuerpo también lo hará. Por eso es tan importante erradicar estos pensamientos estrictos o absolutistas. Por ejemplo, podemos tener la idea de que las grasas engordan –porque tienen mayor cantidad de calorías por gramo que los carbohidratos o las proteínas–, sin considerar que a nivel metabólico son mucho más saludables que los carbohidratos simples o azúcares. Consumir grasa saludable no significa almacenar grasa corporal, que es lo que hacemos al comer azúcar o cualquiera de sus derivados industrializados. Si nos informamos, sabremos que hay que tener mucho cuidado con los alimentos que tengan en su etiqueta la frase libre de grasa o fat free, porque están cargados de azúcares, que son mucho peores metabólicamente hablando.

Ten en mente que ningún alimento en particular engorda, lo que engorda es consumirlos en exceso, así como un estilo de vida sedentario. Lo más saludable no es privarte de comer para conseguir una meta de peso a corto plazo, sino todo lo contrario. Una buena dieta balanceada y nutritiva es crucial si queremos sacarnos de encima los kilos de exceso y bajar de peso de manera saludable para siempre. Recuerda también que son necesarios tanto macronutrientes (proteínas, carbohidratos y grasas) como micronutrientes (minerales y vitaminas) en diferentes cantidades y de diferentes fuentes para poder vivir con calidad. Los encontramos únicamente en alimentos frescos, enteros y naturales.

Si no te sientes con energía, vitalidad y físicamente alerta es porque tu alimentación no está siendo balanceada. El aspecto físico no es sinónimo de salud; por estar delgados no podemos decir que somos personas sanas. Es tu estado vital el que te dirá si debes mejorar tu alimentación. Tu mejor medicina siempre serán tus alimentos. Solo tienes un cuerpo y una mente, nútrelos con alimentos y pensamientos de alta calidad, ¡te lo mereces!

