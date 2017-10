Por esta razón se pueden olvidar los nombres con facilidad

Seguramente esto te ha pasado en más de una ocasión: te presentan a alguien, conversan y luego olvidas su nombre. Bueno, investigadores respaldan esta acción común.

De acuerdo a un artículo publicado en Business Insider, la teoría más común por la que nos es difícil recordar nombres es porque en realidad estos no tienen importancia. No otorgan detalles acerca de la persona, de lo que hace o lo que piensa, y por ello no le prestamos atención suficiente.

El artículo menciona dos estudios. Uno encontró que los nombres son de los conceptos más difíciles de aprender y otro de 1986, en donde los participantes tuvieron que leer una serie de biografías en donde solo el 31% de sus nombres fueron recordados, mientras que el 68% de sus pasatiempos y el 69% de sus profesiones sí fue recordado.

Así que, para evitar olvidarte de los nombres, existen alternativas como asociar su nombre con el de una persona que ya conoces bien, con alguna palabra que te resulte fácil recordar o simplemente preguntar antes de que sea más difícil volver a hacerlo.

