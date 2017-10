Facebook: la carta de una Joven a su exnovio que murió en el terremoto de México

En internet se ha viralizado una historia de una pareja que se separó para siempre debido al terremoto ocurrido en México el 19 de septiembre. Al parecer, Paola Veyna había terminado con el joven, sin embargo, después del siniestro ella hizo lo posible por encontrar a sus exnovio, Juan Pablo Irigoyen.

Según se conoce, Juan Pablo Irigoyen tenía 19 años y se encontraba en un edificio que colapsó después del terremoto en la capital de México, al parecer el muchacho quedó atrapado y fue imposible rescatarlo con vida.

Ante este suceso, cuando su exnovia se enteró que Juan Pablo Irigoyen estaba muerto, ella decidió dedicarle una acarta a través de la red social Facebook y esta se hizo viral:

“¿Cómo saber cuándo será la última vez que vas a ver a alguien? Hay muchos que no saben que Juanpi y yo ya no éramos novios desde julio, ya peleábamos mucho y poco a poco se fue desmoronando lo que habíamos construido.

Por distintas situaciones hace un mes yo le dije que no quería hablar por un tiempo, que lo bloquearía de todos lados y no por qué no lo quisiera, sino porque estaba harta de pelear; le dije que nos volveríamos a ver e intentaríamos ser amigos; pero lamentablemente ese día no llegó.

Aún no puedo creer lo que está pasando, cómo de un momento a otro todo acaba y no hay nada que podamos hacer; y el problema es que vemos lejana la muerte, creemos que nuestros seres queridos nos van a durar hasta que sean viejitos, pero no es así, mi niño con 19 años se nos fue y ha dejado un gran vacío en nosotros.

Le agradezco mucho a Dios el habernos cruzado, desde ese 6 de noviembre que nos conocimos algo dentro de mi despertó y quise conocerte más.

Gracias por ser un niño tan dulce, detallista y cariñoso; gracias por todo lo que pasamos, las alegrías, las tristezas y los enojos; gracias por aguantarme y siempre estar para mí cuando lo necesitaba y cuando no también; gracias por los viajes que compartimos, por las salidas y por las fiestas; gracias por siempre creer en mí y por darme fuerzas cuando yo creía que no podía; gracias por darte el tiempo de conocer a mi familia y también gracias por integrarme a la tuya; gracias por siempre tener tiempo para mi y por ponerme como tu prioridad; gracias por llenarme de besos, abrazos y amor; gracias por ser el mejor amigo y el mejor novio; gracias por hacerme la más feliz; simplemente gracias por darlo todo changuito. Sé que nadie me va a querer de la forma en que tú lo hacías, y también sé que nadie te quiere como yo. Aunque realmente fue poquito tiempo el que compartimos lo fuimos todo Jp. Nos vas a hacer falta como no te imaginas, nunca nunca nunca te voy a olvidar, llevo tu nombre en mi corazón y SIEMPRE te voy a querer.

Muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas pero lo que me consuela es que ahorita estás en el cielo y sé que desde ahí vas a estar acompañándonos siempre.

Juntos en cada paso, a cada latido y hasta el último suspiro.

Con información de La República

