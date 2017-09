Escoger quién es la mamá del niño de la imagen habla de tu personalidad

Los test pueden ser una opción divertida para saber más sobre nuestras cualidades, personalidad y decisiones.

Esta vez, el portal Corazón publicó un test que basado en la decisión que tomes te dirá un poco sobre cómo eres.

El reto es sencillo, solo debes escoger a quien tú creas que es la madre del niño en la fotografía.

Resultados:

Si has dicho que la mujer de la derecha: Tu respuesta determina que tienes una capacidad impresionante, tus ideas por lo general son novedosas, atractivas e ingeniosas. Además, eres muy creativo y posees muy buena imaginación. Sabes escuchar y también ofrecer increíbles consejos, es por eso que tus amigos te buscan mucho pues hay mucha sabiduría en tus palabras, además sabes cómo alentar cuando alguien se encuentra decaído. Eres sensato, maduro y muy centrado.

Si has dicho la mujer de la izquierda: Esto revela que eres una persona que nunca se rinde, siempre estás buscando la mejor solución y no te da miedo la adversidad pues sabes que con esta crecerás, pero si evitas equivocarte mucho mejor. Tratas de ver el lado positivo de las cosas, no temes los cambios y tampoco los riesgos, aunque prefieres siempre analizar cada detalle pues no vas por el mundo cometiendo toda la clase de errores. Primero piensas y después actúas y tratas de que con ello nunca lastimes a nadie. Tienes alma emprendedora pero también llena de perfeccionismo lo que te provoca conflictos contigo mismo pues te exiges bastante. Sabes cuáles son tus habilidades y tratas de explotarlas al máximo. Eres un gran amigo y por eso siempre sueles estar rodeado de personas, ellas aben que pueden confiar en ti y contar contigo. Por lo general, no te gusta mezclar el trabajo con las relaciones personales pues siempre estás tratando de dar lo mejor de ti en cada ámbito y aspecto de la vida.

Te puede interesar: