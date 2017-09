María Cecilia Alvarado: Las mujeres, cada vez más poderosas

Durante los últimos 15 años el protagonismo de la mujer en distintos ámbitos es notorio en el Ecuador y eso es importante porque tenemos voz y voto.

En el campo “político” la mujer se ha “ganado” su territorio a base de esfuerzo dejando de lado esos prejuicios de que no “podemos”. Así piensa María Cecilia Alvarado, viceprefecta del Azuay y exconcejal de Cuenca.

Y es que estos últimos 15 años la lucha por dar a entender que las mujeres somos fuertes ha costado, e incluso la vida.

“Las mujeres seguimos luchando por cuestiones básicas como que no nos griten, que no nos peguen… ¡que no nos maten!”, y es ahí también donde la lucha constante y diaria debe ser de todas y todos.

En estos últimos tiempos el trabajo de muchas instituciones y entidades públicas y privadas para dar el espacio que se merecen las mujeres viene siendo muy relevante, pero aún falta. Espero que en los próximos años el número de mujeres “luchadoras” continúe.

La frase de María Cecilia Alvarado: