¡Ya es posible comprar aire!

La compañía de origen suizo, Swiss Alpin Air, ha decidido emprender en la venta y exportación de aire de los Alpes, llegando a lugares donde el oxígeno es demasiado contaminado.

"Nosotros ya exportamos agua de los Alpes, chocolate y queso. ¿Por qué no exportar nuestro aire limpio también? Es el mejor aire del mundo", expresan los autores del proyecto. "Hace más de 40 años la gente levantaba las cejas al oír hablar del concepto de agua embotellada", explican, según recoge el portal de RT.

Según aseguran, China y la India son de los principales consumidores del producto, razón por la cual han decidido emprender en una sucursal en Pekín y expandirse a ciudades europeas.

El aire comprimido llega a los clientes en un recipiente de 7 litros con una mascarilla que les permite respirarlo por 120 bocanadas a un precio de 21 dólares.

