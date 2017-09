Pelirrojos tienen más suerte en el sexo gracias a Ed Sheeran

Una encuesta realizada por la empresa de juegos de azar Casumo determinó que el 20 por ciento de los hombres pelirrojos preguntados aseguran tener sexo con mayor frecuencia desde que Ed Sheeran alcanzó la fama.

Fueron en total 175 hombres heterosexuales pelirrojos de entre 25 y 34 años quienes participaron en la encuesta publicada en la revista Indy100. Estos resultados del estudio han sido bautizados como "efecto Ed Sheeran", según asegura Infobae.

Asimismo, otra encuesta realizada a mujeres afirma que más del 30% de las encuestadas aseguran estar interasadas más en los pelirrojos a partir de la fama de Ed Sheeran.

Sin embargo, la popularidad de Ed Sheeran no lo convierte en el pelirrojo más deseado, de hecho el primer lugar ocupa el prícnipe Harry de Inglaterra, Ewan McGregor, Homeland, Damian Lewis y después el cantante de 'Shape of You'.

