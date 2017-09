10 canciones que reducen el estrés, según la ciencia

El experto de Mindlab International, el Dr. David Lewis-Hodgson, realizó una investigación en la que se propuso encontrar qué canciones ayudan a reducir el estrés.

Las terapias de sonido han sido durante mucho tiempo populares como una forma de relajar y restaurar la salud. Durante siglos, las culturas indígenas han utilizado la música para mejorar el bienestar y mejorar las condiciones de salud.

Los neurocientíficos del Reino Unido sometieron a los participantes a que trataran de resolver rompecabezas difíciles lo más rápidamente posible mientras estaba conectado a sensores. Los rompecabezas indujeron un cierto nivel de estrés, y los participantes escucharon diferentes canciones, mientras que los investigadores midieron la actividad cerebral, así como estados fisiológicos que incluyeron la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la tasa de respiración.

La canción que se llevó el primer lugar fue Weightless. De hecho, escucharla resultó en una sorprendente reducción del 65 por ciento en la ansiedad general en los participantes y una reducción del 35 por ciento en las tasas de reposo fisiológico habituales.

De acuerdo a Inc.com, es notable que la canción fue realmente construida para relajar a las personas.

El grupo que creó "Weightless", Marconi Union, lo hizo en colaboración con terapeutas de sonido. Sus armonías cuidadosamente arregladas, ritmos y líneas de bajo ayudan a disminuir la frecuencia cardíaca de un oyente, reducir la presión arterial y reducir los niveles de la hormona del estrés cortisol.

El Dr. Lewis-Hodgson también dijo que "Weightless" era tan eficaz que "muchas mujeres se volvían somnolientas y yo les aconsejaba no conducir mientras escuchaban la canción porque podría ser peligroso".

Cuando se trata de reducir la ansiedad, las apuestas no podrían ser mayores. El estrés exacerba o aumenta el riesgo de problemas de salud como enfermedades cardíacas, obesidad, depresión, problemas gastrointestinales, asma y más. Más preocupante aún, de acuerdo con un artículo reciente de Harvard y Stanford, los problemas de salud por estrés en el trabajo causan más muertes que la diabetes, el Alzheimer o la gripe.

Estas son las canciones que te ayudarán a reducir el estrés:

10. "We Can Fly," by Rue du Soleil (Café Del Mar)

9. "Canzonetta Sull'aria," by Mozart

8. "Someone Like You," by Adele

7. "Pure Shores," by All Saints

6. "Please Don't Go," by Barcelona

5. "Strawberry Swing," by Coldplay

4. "Watermark," by Enya

3. "Mellomaniac (Chill Out Mix)," by DJ Shah

2. "Electra," by Airstream

1. "Weightless," by Marconi Union

Metro te regala 4 pases para seminarios de Tony Kamo:

Tony Kamo visitará Ecuador con el propósito de llevar a cabo seminarios para adelgazar, dejar de fumar, autoprogramación mental y control de estrés, ansiedad y miedos en Quito, Guayaquil y Cuenca, desde el 23 al 30 de octubre.

Aunque existen cupos limitados, Metro está regalando 4 entradas para los seminarios.

Para participar, únicamente debes dejarnos tus datos en el formulario y automáticamente formarás parte del sorteo de uno de los pases.

Cargando…

Si deseas información sobre cómo adquirir entradas, fechas, horarios y más detalles, te dejamos el contenido a continuación:

Quito: 29 de septiembre. El evento se llevará a cabo en el Paseo San Francisco. A las 10h00 será el seminario sobre control de estrés, ansiedad y miedos y a las 16h00, el de autoprogramación mental. Si deseas adquirir entradas, puedes hacerlo a en Musicalisimo (CCI, C.C. El Bosque, Recreo) y en Almacenes Rickie.

Quito: 30 de septiembre. El evento se llevará a cabo en el Paseo San Francisco. A las 10h00 será el seminario sobre cómo adelgazar y a las 16h00, el de dejar de fumar. Si deseas adquirir entradas, puedes hacerlo a en Musicalisimo (CCI, C.C. El Bosque, Recreo) y en Almacenes Rickie.

Guayaquil: 26 de septiembre. El evento se llevará a cabo en el San Marino. A las 10h00 será el seminario sobre cómo adelgazar y a las 16h00, el de dejar de fumar. Si deseas adquirir entradas, puedes hacerlo a en Musicalisimo (Mall del Sol) y en Mr. Books (Village Plaza).

Cuenca: 23 de septiembre. El evento se llevará a cabo en el Hotel Oro Verde. A las 10h00 será el seminario sobre cómo adelgazar y a las 16h00, el de dejar de fumar. Si deseas adquirir entradas, puedes hacerlo a en Musicalisimo (Mall del Río).

Para más información, puede contactarse a estos números: 096 845 4067 / 096 854 6474

Te puede interesar: