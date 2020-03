Daniel Beta: 15 años llenos de aprendizaje

En 15 años han pasado tantas cosas; cosas que han influenciado mi forma de ver la vida, mi propósito y mi madurez.

En 15 años hemos visto y vivido dictaduras, genocidios, terremotos… En 15 años el mundo ha envejecido, hay mas emigrantes internacionales que nunca antes. En 15 años mi país, ha visto la luz de un progreso pero con desilusión, con los discursos de siempre y la fe desgastada.

En 15 años me preparé, aprendí, me equivoqué y me levanté para imponer mi mensaje con mi música y mi vocación. “Aunque la gente diga que la industria musical ecuatoriana es eso: “industria de un país pequeño”, no es pequeño nuestro potencial, sea cual sea nuestra vocación; eso también aprendí en 15 años… ¡a darlo todo!

Sabemos que tenemos que ser mas humanos, y pasarán 15 años más e igual todavía existirá la violencia entre nosotros, de no darnos cuenta que hay tanto por hacer, y que todo camina si se empieza por uno mismo, y así, que se vengan todos los años necesarios.