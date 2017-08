¿El trabajo soñado?: Sitio inglés paga 33 mil dólares al año por probar juguetes sexuales

Aburrido o aburrida de pasar todo el día frente al computador en una oficina. Este puede ser el trabajo que estás esperando y con un sueldo que llega a los 33 mil dólares al año.

El sitio Love Woo de juguetes para adultos está buscando una persona para “revisar” sus juguetes sexuales.

“¿Alguna vez has soñado con recibir un sueldo por probar juguetes sexuales? ¡La tienda líder quiere hablar contigo!”, dice el llamado en su página web, en la que también indica que dos días trabajarás desde tu casa y tres en la oficina.

Love Woo también detalla una decena de “responsabilidades” que tendrá el o la elegida, señalando que debe “probar una variedad de productos”, “decidir cuál es ‘hot’” y “entregar sus recomendaciones”.

Una vez revisado el producto, que pueden ser “juguetes sexuales, lencería, juegos y mucho más”, el elegido tendrá que realizar “un informe escrito, comentarios en video, en el sitio web, en redes sociales y compartirlo”.

Además, detalla las características del candidato ideal, el cual deberá ser “entusiasta, trabajador, abierto de mente y con buen sentido del humor”.

También tiene que ser honesto y agradable y tener “excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal”.

Por último pide CV, un video en el que cuentes algo acerca de ti y recuerda que la fecha límite para postular al cargo es el 15 de septiembre.

Still time to apply for the Sex Toy Reviewer role - deadline 15th Sept! We are overwhelmed with the response already https://t.co/uqSBDHsKAO pic.twitter.com/7kFAEso8vA