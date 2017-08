¿Cuánto tiempo debo tener con mi pareja para casarme?

María Belén Cevallos y Christian Naranjo mantienen una relación amorosa desde hace cinco años. No están casados pero sí viven juntos. El tiempo, la “presión social”, y las redes sociales han generado frustración en la joven, de 26 años, e indiferencia en su novio de 30.

Cevallos considera que los años que lleva con su novio son más que suficientes para ir directo al altar. En cambio, Naranjo cree que todavía le falta mucho por vivir como pareja con su amada.

El “desespero” de María Belén y la “tranquilidad” de Christian han provocado constantes discusiones. Incluso, ella duda en que su enamorado quiera casarse.

La duda se incrementa cuando pasan los días y Naranjo aún no entrega el anillo de compromiso. Quizá hay mujeres que están en la misma situación que María Belén y Christian, o hasta peor.

La pregunta del millón es: ¿Cuánto tiempo deben tener las parejas para casarse?

Un estudio de la Universidad de Utah, Estados Unidos, reveló que las personas se casan entre los 28 y 30 años.

La psicóloga clínica y especialista en terapia de pareja, Ana Lucía Carrión, dijo que “no hay un número delimitado para decir después de cuánto tiempo la pareja debe formalizar su noviazgo”.

La psicóloga comentó, además, que como no hay un número que defina en cuánto tiempo se puede casar la pareja, la decisión de casarse debe ser propia.

Carrión recomienda que las personas cercanas a la pareja deben respetar sus decisiones. La pareja debe conversar y llegar a un mutuo acuerdo para que no se generen conflictos a futuro.

De su lado, la ‘wedding planner’ Vanessa Osorio relató que los clientes que recibe tienen edades entre 27 y 35 años. “Esas son las edades promedio que vienen a casarse”. Osorio añadió que los jóvenes que deciden casarse entre los 27 y 30 años, por lo general, “vienen con sus familiares que prácticamente también tienen esa costumbre en la realización de la boda”.

Mientras tanto, las parejas que deciden casarse a los 35 años son más independientes y se costean los gastos del matrimonio.

Aunque ambas expertas coinciden en que las parejas no deben tener un tiempo determinado de relación para casarse, una antropóloga estadounidense de la Universidad de Indiana, señala que lo ideal sería esperar dos años antes de dar el “¡Sí, acepto!”.

Responden las expertas

Ana Lucía Carrión. Psicóloga clínica y especialista en terapia de pareja

¿La presión social influye en que una pareja se case?

Sí. La familia, los amigos, y la sociedad aquí en Ecuador comienza a presionar si los novios ya tienen entre 27, 28, 29, y 30 años. Luego comienzan a generarse especulaciones negativas que afectan a la pareja. Lo ideal sería que se respeten las decisiones de los novios, de las cosas que harán a futuro y de esa forma no exista presión por ninguna de las partes.

¿Qué debe hacer la pareja para evitar conflictos por no casarse?

Hay que tener claro que si una de las personas no está segura de querer formalizar su relación, mejor no lo haga, independientemente, la edad que tenga o si padece de ese miedo a quedarse sólo/a . Esta es una de las cosas que lo que más me llama la atención en la terapia. Cuando una de las partes se siente insegura porque la otra persona sí quiere casarse y entonces deciden hacerlo pero el otro en el fondo no.

¿Alguna recomendación a las parejas que ya llevan tiempo?

Siempre se sugiere la comunicación. Esto es positivo que se genere para que las partes no se queden con un malestar dentro de ellos. También se recomienda que cuando la persona tiene miedo frente a esta decisión hable con su pareja.

Vanessa Osorio. ‘Wedding Planner’

¿Cuánto cuesta alquilar un lugar para realizar una boda?

Este costo puede variar dependiendo si las bodas son en hoteles o haciendas o lugares propios. La mayoría de las bodas las hacen en haciendas al aire libre. El alquiler de eso está entre los 2.000 y 3.000 dólares.

¿Una novia qué presupuesto necesita para costear un vestido?

Dependiendo de las características del vestido. Pero hay gran variedad. Las novias pueden optar por vestidos con sastre o costurera desde 300 a 800 dólares. Las novias buscan vestidos hechos en casas de novias donde venden o los compran por internet, es una tendencia, los precios están entre 500 a 1.000 dólares y hasta los hay de 3.000 dólares.

¿Para la comida de una boda cuánto se necesita?

Por ejemplo los pasteles van un poco segmentados porque hay parejas que le dan importancia al tema del pastel y otras no. Si son 200 personas puede costar de 80 a 100 dólares . Mientras que el costo por persona en un banquete está entre los 19 hasta los 30 dólares. Si es más, ya depende del menú y de lo complicado del plato.

Las bodas muy minimalistas y no tan elaboradas. Temáticas en el sentido en que son más creativas.

