5 excusas más usadas por los hombres infieles

La web británica Illicit Encounters, que facilita los encuentros entre los adúlteros y sus amantes, reveló cuáles son las mentiras más usadas por los hombres para esconder sus aventuras. Para llegar al resultado se encuestaron a 2 000 usuarios del servicio.

1- “Amor, estoy jugando al golf”

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 34% de los maridos infieles utiliza esta excusa. El vocero de la web, citado por El Confidencial, Christian Grant, explica por qué esta mentira es la más empleada:

Decir que tienes un partido de golf te cubre totalmente, sobre todo porque el juego se puede alargar muchas horas, pues no es lo mismo que hagas 18 hoyos que 9″.

Uno de los encuestados infieles, que se hace llamar ‘Tony 44’, recomienda a sus compañeros el empleo de esta mentira: “Realmente no requiere mucho esfuerzo. No obstante, si quieres hacerlo bien, y que tu mujer no te descubra, lo mejor es que te inscribas en un club de golf; hay muchos que son bastante baratos. Además, hacerte con algo de equipamiento, como unos guantes, no te costará mucho dinero. Así le darás más credibilidad a la excusa y no correrá peligro tu matrimonio.

2-“Tengo mucho trabajo”

El periódico español apunta que la excusa del golf solo sirve para hombres de cierto nivel económico… La siguiente más empleada es la del exceso de trabajo, empleada por el 27% de ellos.

El infiel asegura quedarse hasta tarde en la oficina acabando informes o se inventa reuniones laborales ineludibles.

3-“Estoy tomando algo”

La mentira de “estoy tomando algo” o “me bajo al bar” es la tercera más empleada por los infieles. Un 13% elige esta opción.

4-“Me voy al gimnasio, amor”

El 5% de los encuestados aseguran irse al gimnasio para encontrarse con su amante. El Confidencial agrega que es “una buena opción” ya que el infiel puede llegar exhausto, sudoroso, cansado… tras una intensa sesión de sexo con su aventura, y la esposa pensará que todo es fruto de la cinta de correr y las pesas…

5-“Tengo que ir a hacer unas compras al súper”

El 4% de los infieles dice que se va al supermercado. Esta es la excusa que menos convence…. ¿Vas a tardar dos horas en comprar unas naranjas?