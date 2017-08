Los servicios de aerolíneas más extraños del mundo

Las aerolíneas, con el fin de agradar a sus clientes y de tener más publicidad han incluido servicios o han preparado sorpresas par los viajeros.

Desde la vestimenta de las azafatas hasta eventos dentro del avión, son varias de las ocurrencias de las aerolíneas en su afán de ser mejores.

A continuación, una lista de RT de los servicios más extraños de las aerolíneas en el mundo:

Azafatas en bikini

La indumentaria de las auxiliares de vuelo es uno de los grandes atractivos y señal de identidad de muchas líneas aéreas y por lo tanto compiten que sea más impecable, elegante y a la moda, acudiendo en ocasiones a diseñadores de renombre.

En el extremo de este aspecto sobresale la aerolínea de bajo coste VietJet Air: decidió ‘quitarle’ la ropa a sus azafatas dejandolas en bikini, lo que les valió el apodo de ‘bikini airlines’. La decisión se tradujo incluso en una multa de la aviación civil del país de 1.000 dólares.

El primer vuelo nudista

El primer vuelo nudista tuvo lugar en mayo del 2003. Entonces un Boeing-727 de Miami Air llevó a 86 pasajeros completamente desnudos de Miami (EE.UU.) a Cancún (México). Eran mayoritariamente parejas de más de 50 años. Entre los turistas, sobre todo estadounidenses, había también una decena de mexicanos y un par de españoles. El inédito viaje fue organizado por la agencia estadounidense Castaways Travel, con sede en la ciudad de Houston.

Más tarde en el 2008, la agencia alemana de viajes Ossiurlaub organizó vuelos nudistas entre la ciudad de Erfurt y la isla alemana de Usedom, situada en el mar Báltico. El director de Ossiurlaub, Enrico Hess, entonces explicó que de este modo quieren ampliar la tradición nudista de Alemania “hasta las nubes”. La peculiar oferta aérea saltó las fronteras alemanas y a la lista para conseguir un asiento en el avión se apuntaron franceses, italianos e incluso neoyorkinos.

Masajes para pasajeros de la clase económica

Air Malta, del Estado insular homónimo europeo, lanzó en el 2015 un servicio de ‘spa’ gratuito en la cabina económica de vuelos selectos desde y hacia el aeropuerto de Gattwick, en Londres. Dos terapeutas profesionales estuvieron a bordo y ofrecieron a los pasajeros masajes de cuello, pies y manos. El proyecto fue asociado con la compañía Myoka Spas.

Asientos que se convierten en camas

Air New Zealand, la compañía aérea bandera de Nueva Zelanda, presentó en el 2011 su nueva clase Economy Skycouch. Gracias al diseño de sus asientos, que se transforman en camas, es posible volar acostado en clase económica. El servicio funciona a bordo en vuelos de largo recorrido.

Una galería a bordo

En el 2013 Virgin Atlantic fue la primera en presentar una galería a bordo de su avión para los pasajeros de la clase ejecutiva. Si bien, no fueron las pinturas originales, sino sus representaciones virtuales, los pasajeros tuvieron la oportunidad para comprar las obras del artista británico Ben Eine.

Vuelos con realidad virtual

La aerolínea australiana Qantas probó en el 2015 el uso de los auriculares Gear VR de Samsung para que sus pasajeros experimenten la realidad virtual. Los viajeros se pusieron los Gear VR a unos 10.000 metros de altura, lo que les permitió realizar viajes virtuales en 360° a destinos selectos o experimentar un aterrizaje del Airbus A380 desde la pista de aterrizaje. El servicio estuvo disponible para los pasajeros de primera clase en selectos vuelos del Airbus A380 entre Australia y Los Ángeles (California, EE.UU.).

Solo una ruta y solo en clase ‘business’

Los aviones de la francesa La Compagnie solo vuelan entre París y Nueva York. En esto no se acaban las peculiaridades de la aerolínea: todos sus asientos son ‘business’ y cuentan con accesorios de masaje y se reclinan convirtiéndose en camas. Los clientes son deleitados con platos de restaurantes con estrellas Michelin y a cada uno se le otorga una tableta Samsung durante el vuelo.

Una experiencia de caricatura

La aerolínea taiwanesa (China) EVA Air ofrece vuelos temáticos 100% Hello Kitty. En estos vuelos, desde el ‘check-in’ y la vestimenta de las sobrecargos, hasta las almohadas, las comidas que se sirven a bordo y la decoración interior y exterior del avión, son de la tierna gatita y sus amigos. Está presente hasta en el papel higiénico.

El ‘tigreavión’ ruso

Si le gustan los tigres y los cielos, Rusia le espera. Una de las aerolíneas de este país Rossiya (filial de Aeroflot) tiene un Boeing 747-400 en el que luce un tigre siberiano (tigre de Amur) en su morro. Con este paso la aerolínea busca atraer la atención del público al hecho de que más del 95% de la población de esta especie, que vive en el lejano oriente ruso, se encuentra en peligro de extinción.

Reserva a ciegas

Los viajeros que buscan espontaneidad pueden aplicar a los vuelos de Eurowings. Durante el proceso de reserva la compañía no revela cuál es el destino del cliente hasta que este realice el pago. Eurowings mantiene que a cambio garantiza a sus clientes “precios bajos aún con poca antelación, o incluso en el último minuto”. El pasajero puede elegir la categoría de su viaje: de carácter cultural o urbano, o bien de discoteca y playa.

Lo próximo: ¿Volar de pie y pagar a los pasajeros por viajar?

La aerolínea colombiana de bajo costo VivaColombia anunció el mes pasado novedades, que incluyen la compra de 50 nuevas aeronaves para mayo del 2018 y una propuesta que puede parecer una locura: llevar pasajeros parados en aviones, como si fueran autobuses.

“A mí me gustaría que pudiéramos ir parados, que pudiéramos pagar bien barato para ir a Cartagena pero ir parados”, dijo el fundador y director ejecutivo de la aerolínea, William Shaw, en una entrevista con Caracol Radio. “Si uno puede aguantarse una horita de pie en TransMilenio (sistema de transporte masivo de Bogotá), ¿por qué no podría estar una hora de pie en un avión mientras se llega a Cartagena o al Amazonas?”, agregó. Las críticas no se hicieron esperar.

Además, esta semana el director de la aerolínea de bajo coste islandesa WOW, Skúli Mogensen, ha dejado al mundo del transporte aéreo con la boca abierta al afirmar que a largo plazo los billetes para los clientes ‘low cost’ serán gratuitos. Aseguró que su aerolínea incluso pagará a sus pasajeros por elegirla.

“En el futuro podríamos pagarle para que vuele con nosotros”, indicó Mogensen. Aclaró que la aerolínea hará que sea financieramente gratificante reservar un vuelo para los viajeros que promuevan a WOW en las redes sociales.

Sorprender a los viajeros a bordo

La aerolínea colombiana Avianca en pleno vuelo improvisó un concierto del cantante Fonseca para deleite del pasaje. En otra ocasión sorprendió a todos los viajeros que iban a Brasil con motivo del comienzo de la Copa del Mundo de fútbol del 2014.

Iberia hizo un gran guiño a los más pequeños y logró que Papá Noel los saludara y visitara en pleno vuelo en la noche de un 24 de diciembre.Medidas de seguridad más ‘sexys’, épicas y futboleras

Qatar Airways dio la campanada con sus tripulantes adicionales: varios jugadores del FC Barcelona. Los fanáticos no pudieron despegar sus ojos de la pantalla al ver como Luis Suárez salta al terreno de juego con un chaleco salva vidas o Piqué que hace una demostración de una de las posiciones de seguridad entre otras 6 estrellas del FC Barcelona que protagonizan el video junto a aficionados y personal de cabina de la compañía catarí.

Air France resalta todos los estereotipos que uno suele tener de Francia y los usa en su beneficio y en nuestro deleite. La elegancia, la moda, el Tour de Francia y todo un poco ‘a lo francés’ hicieron que el video y la campaña de la aerolínea se convirtieran en un hito: ‘France is in de the air’ y el amor también.

Con información de RT

