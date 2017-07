Cinco cosas que debes saber antes de practicar yoga

El yoga es una disciplina que ayuda a las personas que lo practican a cultivar el cuerpo, la mente y el alma. Nació en la India y es una especialidad enfocada en la meditación muy común en el hinduismo.

Para Denise Egüez, socia de Yoga Beats, las preguntas que se realiza un principiante en esta disciplina al iniciar con su ejecución son, en general, cinco.

¿Por qué debo escoger el yoga como actividad para complementar mi entrenamiento diario?

Es una actividad completa debido a que trabaja todos los grupos musculares. Mejora su flexibilidad, aumenta el rango de movimiento de tu cuerpo, fortalece y relaja. Todo sin impacto y libre de lesiones.

¿Cuántas clases debo tomar durante una semana?

Para comenzar dos a tres veces por semana; si se siente cómodo, se puede extender a todos los días de la semana según la práctica vaya avanzando.

¿Qué debo comer al iniciar con clases de yoga?

Lo mismo que siempre ha comido, la clave es el balance en lo que comes. Otra recomendación es no consumir alimentos dos horas antes de la práctica. Si has comido carne la digestión es más pesada, por lo que deben transcurrir al menos 3 horas antes de practicar.

Si necesitas comer algo trata de hacerlo al menos con 30 minutos de margen y preferiblemente frutos secos como almendras que contienen potasio y vitamina E, o una barrita de miel, granola, avena, etc.

Otra recomendación es consumir fruta que ayuda a baja la acidez, además que es una buena opción para calmar la sensación de hambre.

¿El yoga ayuda a bajar de peso?

Sí, sobre todo a tonificar. Verá cambios increíbles en su cuerpo y mente.

Existen posturas de yoga que te ayudarán a perder peso. Cuando practica este deporte, hace mucho más que quemar calorías. También mejora su salud mental, lo que le ayudará a disminuir la ansiedad, y por lo tanto comerá.

¿Qué debo comprar para mi primera clase de Yoga?

Nada, debe asistir con ropa cómoda. La mayoría de estudios le prestarán un mat para que haga sus ejercicios. Cuando decida, si quiere continuar a no, podría comprar uno propio.

El mat es una pequeña alfombra básica para la práctica de yoga. El objetivo es entregar comodidad y seguridad al practicante de esta disciplina, amortiguando y aislándolo del suelo, por lo que su elección merece atención y cuidado.