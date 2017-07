Pidió vacaciones por "salud mental" y esto le contestó su jefe

Madalyn Parker trabaja como desarrolladora web e ingeniera en Olark Live Chat y decidió pedir a su jefe unos días de vacaciones con la finalidad de cuidar su salud mental.

El pedido lo realizó a través de un correo electrónico con copia a su jefe y a sus compañeros de trabajo.

La respuesta que obtuvo de su jefe fue tan notable, que quiso compartirla en su cuenta de Twitter.

Su jefe, Ben Congleton, apoyó la iniciativa. “Hey Madalyn. Solo quería agradecerte personalmente que envíes correos así. Cada vez que lo haces, lo uso como recuerdo de la importancia de usar días de enfermedad para la salud mental. No puedo creer que no sea ya habitual en todo tipo de organizaciones. Eres un ejemplo para todos nosotros a la hora de enfrentar el estigma y así demos lo mejor de nosotros en el trabajo”.

When the CEO responds to your out of the office email about taking sick leave for mental health and reaffirms your decision. 💯 pic.twitter.com/6BvJVCJJFq

— madalyn (@madalynrose) 30 de junio de 2017