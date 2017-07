Enfrentaba el desafío viral del momento y accidentalmente se lanzó desde un puente

Una joven caminaba tranquilamente junto a un grupo de amigas por las calles de Solothurn, en Suiza, cuando le lanzaron el desafío viral del momento.

“El suelo es lava” le dijeron y la joven corrió sin darse cuenta que al cumplir el reto, tendría un aparatosos accidente.

Para darle un poco de contexto, el reto consiste en que cuando alguien lanza la advertencia “el suelo es lava” la otra persona debe buscar un lugar elevado y no tocar el suelo en ningún minuto.

En eso estaba la joven que para cumplir el desafío no notó que la baranda a la que se subía era la de un puente, y al no medir su fuerza se precipitó al vacío.

Lo ocurrido quedó registrado en las redes sociales, donde rápidamente se transformó en viral.

Cabe mencionar que ola joven cayó cerca de cuatro metros y su caída fue detenida por una escalera que la contuvo.

Girl accidentally jumps off a bridge whilst playing The Floor is Lava pic.twitter.com/xn0Wv8MaQD