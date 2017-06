No todas las relaciones de pareja deciden dar el paso de casarse, incluso, no todas desean tener hijos. Sin embargo, hay quienes no creen en el matrimonio pero la ciencia confirma que es bueno para la salud.

Investigadores británicos aseguran que el matrimonio es bueno para la salud porque aumenta las posibilidades de supervivencia en presencia de uno de los principales factores de riesgo para las enfermedades del corazón como el colesterol alto.

El profesor de la Escuela de Medicina de Aston en Birmingham (Reino Unido), Pol Karter, y sus colegas autores del estudio señalan que el matrimonio aumenta las posibilidades de sobrevivir a un ataque al corazón, informa RT en español.

Durante la investigación, los científicos estudiaron a casi un millón de británicos con ciertos factores de riesgo en su salud.

Los expertos encontraron que las posibilidades de las mujeres y los hombres de 50, 60 y 70 años con colesterol alto de sobrevivir hasta el final del estudio de 14 años eran un 16% mayores si estaban casados. El mismo principio funcionó para aquellos que sufrían de diabetes y presión arterial alta.

De acuerdo con los científicos, esta tendencia se debe al efecto protector que tiene el matrimonio en la salud de la pareja. Un cónyugue puede hacer que su pareja se cuide mejor, por ejemplo, advirtiéndole de un estilo de vida inadecuado o recordando que se deben tomar los medicamentos.

Aunque, la felicidad de un matrimonio parece ser un factor importante, ya que los estudios anteriores han encontrado que un matrimonio estresante puede aumentar el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares en comparación con una unión feliz.

