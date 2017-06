Universidad desarrolla una vacuna contra el acné

El acné es la enfermedad más común de la piel. Tres de cada cuatro adolescentes tienen episodios de ella, e incluso adultos sufren esto y lo llevan como la cruz terrible que es.

Generalmente, se manifiesta de forma especial durante la adolescencia pero puede producirse a cualquier edad, por ejemplo, durante la menopausia, la menstruación o el embarazo, pues normalmente las causas tienen que ver con cambios hormonales más que con predisposición genética.

Además, la gravedad del acné es variada, pudiendo causar quistes, cicatrices e incluso esto tiene implicaciones sociales, afectando la seguridad y autoestima de quienes la padecen.

Pese a que los avances cosméticos logran tratar alguna de las manifestaciones del acné, aún no existe una cura definitiva para esta enfermedad. Pero no todo está tan mal, al parecer: un equipo de investigadores de la Universidad de California en San Diego y dirigido por el Dr. Eric C. Huang está trabajando para desarrollar una vacuna contra el acné.

VACUNA CONTRA EL ÁCNE

El acné en parte es provocado por una bacteria llamada “P.acnes” que es buena para nuestra salud y por ende no es conveniente eliminar completamente de nuestro cuerpo, informa Allure, y la investigación busca lograr educar nuestro sistema inmunológico para que controle de manera natural el crecimiento de esta bacteria. El equipo encontró un antídoto para una molécula tóxica, llamada factor CAMP, que segrega la bacteria y que podría ser la responsable de la inflamación y la enfermedad.

Sin embargo, el estudio está aún en su fase inicial. Se han hecho pruebas con ratones y con tejido humano para confirmar el papel que el factor CAMP tiene en el desarrollo de la inflamación, pero aún falta realizar pruebas en humanos, por lo que aún debemos esperar para poder tener la vacuna contra el acné en nuestras manos, según Betazeta.

RELACIONADO: