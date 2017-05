El emoji de la caca, estrella de una campaña de salud

Los emojis ya son formas de comunicación en los chats de grupos y amigos. Sin embargo, hay uno en particular que es usado en situaciones muy puntuales: el de la caca.

El particular ’emoji’ tuvo su reivindicación, ya que la industria farmacéutica lo utilizó para promover un nuevo medicamento contra el estreñimiento idiopático crónico.

Y para ello se creó la ‘Tropa de la caca’, con imágenes animadas de las diferentes consistencias de las heces, cada una de las cuales tiene un nombre: ‘Sausage Sally’, ‘Splasher Asher’, ‘Ploptastic Peter’, ‘Mr. Smooth’ y ‘Miss La Poop’, publicó el sitio Newsweek.

Estos personajes se basan en una caracterización utilizada por gastroenterólogos y otros médicos como una guía visual para que los pacientes identifiquen sus hábitos y puedan diagnosticar problemas digestivos.

Así lo explicaron desde la farmacéutica Synergy, que espera que la ‘Tropa de la caca’ sirva para que los pacientes que sufren de estreñimiento “permitan a su familia, amigos y al doctor saber lo que les está pasando, tanto física como emocionalmente”, aunque no sea un tema del que dé gusto hablar.

Con estas simpáticas imágenes también fue impulsado el medicamento Trulance, aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. en enero pasado para combatir el estreñimiento idiopático crónico.

El fármaco ayuda al sistema de evacuación regulando la cantidad de líquido en los intestinos.

Met the Poop Troop at #DDW2017! An emoji keyboard to start the convo around constipation & digestive issues. Text POOP to 52886 to download pic.twitter.com/pSEV7YuskR

— Andrew Wortmann (@FightCRCAndrew) May 8, 2017