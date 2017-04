Mujer sufre ataque cerebrovascular por usar pastillas anticonceptivas

Los efectos secundarios de las píldoras anticonceptivas desencadenaron en una mujer un ataque cerebrovascular.

Natalie Trickett de 28 años, relató que comenzó a perder la sensación en el lado derecho de su rostro y que no podía sentir sus labios; después comenzó a alucinar y perdió completamente su vista.

La mamá de Natalie la llevó al médicos, quienes pensaron que ella estaba experimentando una migraña y la enviaron a casa, le recetaron unas pastillas y le recomendaron descansar antes de someterse a un examen de la vista en el Hospital Burnley al día siguiente.

“Me hicieron la prueba y me dijeron que había tenido un derrame cerebral. Estaba tan sorprendida, que entré en pánico y me desmayé, todo fue un poco borroso”

La abuela de Natalie murió de un tumor cerebral a temprana edad, así que en un principio los médicos creían que tenía el mismo padecimiento. Sin embargo, 48 horas más tarde, una resonancia magnética reveló que había tenido un derrame cerebral causado por un coágulo en el cerebro.

Según cuenta, antes de este terrible momento, ella era completamente sana. Por su parte, los médicos llegaron a la conclusión de que el ataque estaba directamente relacionado con las píldoras anticonceptivas Microgynon.

“Los ataques son un riesgo potencial de la píldora, ya que aumentan la aparición de coágulos. De hecho está en la lista de probables efectos secundarios que viene en la caja. Sin embargo, hasta que no te pasa a ti, simplemente no te das cuenta del verdadero riesgo que estás enfrentado. Creo que no hay suficiente consciencia ni información, sobre los efectos nocivos de las píldoras, cómo pueden causar un ataque y cómo eso puede afectar tu vida”, comentó Natalie a Lacanshire Poste.