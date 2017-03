7 cosas impublicables de tu pareja en redes sociales

1. Las peleas

Nunca debes usar las redes sociales para exponer discusiones o peleas con tu compañero/a. Esto no sólo suele ser ofensivo para tu pareja, también genera una mala impresión en toda tu comunidad.

Además, seguramente publiques algo de lo que luego te arrepientas, y aunque puedas borrar el texto, muchos de tus amigos ya lo habrán leído.

2. La ecografía de tu bebé

Para ti puede ser lo más emotivo del mundo, pero la realidad es que la imagen de la ecografía no tiene ningún significado para el resto de tu comunidad. De hecho, eso que ves ahí, ni siquiera parece un bebé para la mayoría de tus amigos. Perdón por ser tan crudos, pero es lo que todos piensan y nadie dice.

Mejor guarda estos recuerdos para la intimidad y publica un bonito texto anunciando tu embarazo (o el de tu pareja).

3. Las selfies besándote con tu pareja (una y otra vez, en todos los lugares imaginables)

¡Yay! Has encontrado al amor de tu vida y quieres gritarlo a los cuatro vientos. Está bien, seguramente tus amigos se alegrarán de enterarse.

Pero cuando ya publicas una y otra vez la misma selfie besándose en tu casa, en su casa, en la calle, en la plaza, en el café, en el auto, en la playa… ¡Basta!

No sólo es demasiado repetitivo-abusivo-aburrido, también puede ser lastimoso para tus amigos que no tienen tanta suerte en el amor.

¡Viva el amor! Pero en su justa medida.

4. Los regalos caros

Seguramente eres la persona más agradecida del mundo por ese regalo que no baja de los ¡mil dólares! Pero no todos tus amigos sentirán la misma alegría que ti, y mucho menos si están de paro o no están pasando por un buen momento económico.

Simplemente, ostentar las extravagancias de tu pareja no es de buen gusto.

5. La ruptura

¿Quieres que el mundo se entere que has terminado con tu pareja? Con cambiar de estado por “soltero/a” será suficiente. No es necesario que publiques con lujo de detalles qué pasó entre ustedes, qué tan malo era el otro, que hizo tal o cual cosa, etc.

Exponer mucho sobre tu vida privada también da lugar a que opinen personas que no deseas, o que te den consejos que no quieres oír. Esas son las reglas del juego.

Una ruptura ya es lo suficientemente complicada como para que encima todo el mundo sepa y opine sobre ella.

6. Las fotos provocadoras de tu pareja

¿Quién no ha mandado alguna vez una foto subida de tono? Es una buena forma de mantener el fuego en la relación más allá de la rutina y del estrés del día a día.

Pero eso no te da ningún permiso para exponer estas fotos de tu pareja en las redes sociales, y menos sin su consentimiento. Puede que quieras o sientas la necesidad de mostrarle al mundo lo sensual e irresistible que es tu compañero/a, pero está totalmente fuera de lugar. Esa foto puede llegar a las manos menos pensadas…

Siempre debes respetar la intimidad de tu pareja.

7. Los detalles de tu día a día

Si la hermana menor de tu amiga sabe qué has hecho con tu pareja cada día de la semana es porque probablemente ¡estés exponiendo demasiado!

La mayoría de las personas que te siguen en las redes no están interesadas en conocer hasta el más mínimo detalle de tu vida de pareja. Y, además, puede que estés demostrando que en realidad tu noviazgo no es tan “guay” como lo muestras y que utilizas las redes sociales para convencerte de lo contrario.

Fuente: El Espectador