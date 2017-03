Orfandad adulta: Decir adiós a los padres sin importar la edad

Rosario tiene 50 y hace un poco más de un año perdió a su padre producto de un problema respiratorio. Ella indicó que a pesar de que es difícil explicar lo que se siente, fueron una mezcla de sentimientos y realidades.

Sostiene que ella en la muerte tomó conciencia de las genealogías. “Ahora nos quedamos solos y nos toca a nosotros contar la historia. Es como si fuésemos los siguientes”, indicó.

Comentó que dejó de comer y de asistir a eventos familiares.”Ya no era la hija de nadie y esto me costó tiempo superar. Creo no del todo por que el dolor que deja un padre, jamás será ocupado por nada. Me ayudaron ya cuando quise, mis hijos. Ellos me hicieron sentir que contaba con ellos. Me consoló, un poco”, indicó.

Esta realidad la vivió también Esteban, que con 35 años vio morir a su madre producto de un repentino cáncer de hígado. “Yo creí que faltaba mucho para quedarme sin ella, pero de un momento a otro solo se fue”, precisó.

Según una publicación de la Asociación Española de Neuropsiquiatría el duelo por la muerte de los padres está muy relacionado con sentimientos de dependencia, ambivalencia, por la existencia o no de una etapa de cuidados de los padres; por las modificaciones posteriores de la relación con los hermanos o familiares y el reparto de la herencia.

Además asegura que este duelo es decisivo en cuanto al lugar de la generaciones y al propio papel en la evolución de la vida. Supone el contraste del final de los progenitores con las ilusiones, vidas o proyectos que comienzan y la pena por su no coexistencia.

Esta etapa podría coincidir con la independencia de los hijos y puede suponer una acentuación de la soledad. Según este organismo es el duelo por el que más frecuentemente se consulta, pero no el de consecuencias más graves.

Anna Carrión, psicóloga familiar, coincide con estas teorías. Señala que esta ausencia en ocasiones es reemplazada por la pareja. Situaciones de apego desmedido que culminan con problemas familiares.

Además se refleja en la relación que suelen tener al iniciar relaciones amorosas. “Tienen miedo a enamorarse o relacionarse con personas del otro sexo. Debido al miedo inconsciente que sienten pues piensan que las pueden volver a dejar”, precisó Carrión.

Otra realidad frecuente en las terapias es la ira hacia Dios en el caso de ser practicantes. “Si yo soy creyente, por qué me quita a mi ser amado”, indicó la psicóloga.

CIFRAS

Según datos del INEC la esperanza de vida en Ecuador en el 2010 fue de 75 años, mientras que en 2050, la misma subirá a 80,5 años. En una proyección que realizó para el 2030 la población ecuatoriana envejecerá pues las mujeres tendrán menos de dos hijos.

La institución pública basada en el censo del 2010 además arrojó datos relacionados con las edades promedios de las madres con el índice más alto ubicado entre 20 a 49 años. La mayoría de ellas se convirtieron en madres entre los 15 y 19 años con un 44.1%.