Aprenda a darle la bienvenida a un gato si es nuevo en el hogar

Para algunos los gatos se han convertido en la mascota de la era moderna, esto gracias a su capacidad para poder adaptarse a espacios pequeños, lo higiénicos que son pues se acicalan así mismos y son muy rigurosos con el lugar en el que depositan sus necesidades, pero sobretodo por el estilo independiente de vida que llevan.

Si usted está contemplando tener un gato es importante que conozca algunos de los puntos más importantes para cuando lo lleve al hogar.

Lo primero que debe tener en cuenta es el aspecto económico, según Catalina Diago Harker, Especialista en Medicina Felina, antes de adoptar o comprar un gato, visite varios veterinarios, fundaciones y amigos con experiencia, para que le cuenten con cuánto dinero y tiempo debe contar al mes para su cuidado, esto por el tema de vacunas, desparasitante, antipulgas, bienestar, etc.

Aunque hoy en día se recomienda como primera opción la adopción, no está de más aconsejar sobre las características que debe contemplar si lo que quiere es comprar un felino, si es así, investigue las particularidades de cada raza para poder escoger. Si usted vive solo lo que necesita es un gato tranquilo como el ragdoll o el persa, o adoptar un felino adulto. Si es una familia que suele estar fuera por varias horas, lo ideal sería adoptar dos mininos para que se hagan compañía.

Luego de esto debe preparar la casa antes de la llegada del gato, reserve el espacio apropiado para ubicar su arenera que según expertos veterinarios tiene que estar lejos de su comida y agua, además la caja de arena debe ser de tamaño más grande que el minino, y debe estar siempre a su alcance.

Además de la arenera, es esencial pensar en el concentrado y la cantidad indicada para él. Siempre consulte con un especialista para que sea él quien le sugiera una comida húmeda y seca, acorde a su edad y necesidades. La alimentación sana es clave para evitar enfermedades a largo plazo, el médico veterinario le indicará la cantidad y las veces al día que le debe ofrecer. Al elegir un buen alimento la mascota desarrolla un estado de funcionamiento adecuado en todos los órganos.

Si quiere puede tenerle una cama, sin embargo, ellos son ellos quienes eligen dónde acostarse. Además del gimnasio, es importante que su gato cuente con cubos, repisas, juguetes y rascadores para que así no dañe las cosas y muebles del hogar.

Uno de los puntos más importantes es esperar que el gato tenga 3 meses para adoptarlo, antes de esa edad corre el riesgo de enfermarse y tener problemas de comportamiento.

Por último si quiere hacer que su nuevo gato se sienta en casa, debe darle mucho amor. No es necesario acariciarlo constantemente, en especial si no le gusta; lo que debe hacer es pasar el tiempo que más pueda para que su presencia lo reconforte y no se sienta ansioso por estar solo.

La Cifra

1,4 millones de hogares tienen uno o varios gatos por mascota en el país, de acuerdo con cifras de Euromonitor.

Sobre el día del gato

El 20 de febrero es la fecha que reúne a los cat lovers, ésta tiene su origen en la muerte de uno de los gatos más queridos de las redes sociales, se trata de Socks el gato adoptado del ex presidente Bill Clinton. Durante su paso por la Casa Blanca, este felino llamó la atención de los internautas, al punto que lo llegaron a considerar “la mascota de Twitter”. Tras su fallecimiento, los usuarios de estos espacios digitales generaron todo un movimiento para que cada año la fecha de su deceso se recordara como el día internacional del gato.