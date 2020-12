Karol G muestra como sí se puede ser sexi hasta con botas de combate

Karol G es una mujer exitosa en la industria de la música, específicamente el reguetón donde ha estado entre los mejores del género por canciones como Tusa, y muchas más. Brilló hace un par de días, pero no por esta razón. Y es que el particular look urbano de la colombiana, de 29 años, siempre da de que hablar.

Irreverente a la hora de vestir. Atuendos coloridos, extravagantes, pero siempre muy sexi y sensual son la carta más fuerte que destaca Karol G en su clóset. Inclusive, hasta llegando a imponer modas en las más jovencitas.

Recientemente, Karol G volvió a llamar la atención. A través de su cuenta en Instagram, en sus stories se dejó ver con unas espectaculares botas de combate en color blanco de la marca Christian Dior, de casi 1000 dólares, donde además se destacaban las hermosas piernas de la cantante.

Perfectamente combinada

Carolina Giraldo Navarro optó por una combinación que dejó con la boca a abierta a sus miles de seguidores. Con una minifalda de mezclilla azul un poco deshilachada, una sudadera oversize con capucha, de color blanco hueso y una cartera de mano, de diseñador, con estampado de cuadros.

La pareja del también reguetonero Anuel AA, además completó su atuendo con el cabello a lo “spacial buns”, y dos mechones de cabello que caían en su hermoso rostro, aunque no lo mostró por completo en las fotografías.

Pero sin dudas lo que más llamó la atención de sus seguidores fueron las botas al estilo militar y urbano de Diorcamp Ankle Boots. Las mismas están confeccionadas en goma blanca texturizada con print de camuflaje y un escrito en el porte lateral, a la altura de los cordeles.

Las combats boots de Karol G valoradas en 990 dólares, según el portal web de la firma, son parte de la colección que lanzó en verano de este año Christian Dior. En las botas resaltan una pequeña abeja de color negro que está ubicada en la parte de atrás, acompañada de las iniciales de la marca “C. D”. Además del doble cordón que les da un aspecto único.

