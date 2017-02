El particular regalo de cumpleaños para Rihanna de su sitio porno favorito

El cumpleaños 29 de la cantante Rihanna generó miles de salutaciones de sus fans en las redes sociales.

Pero hubo una muy particular, que fue de la cuenta en Twitter de Pornhub, uno de los principales sitios de videos pronográficos de internet.

El intercambio tiene su historia. Hace cinco años, Aria, la community manager de la cuenta oficial de Pornhub, escribió un tuit en el que elogiaba a la sensual cantante de Barbados: “Amo a @Rihanna tanto. Creo que todos deberían saberlo”.

I love @Rihanna so much. Thought you should all know. — Pornhub ARIA (@Pornhub) April 9, 2012

Para sorpresa de muchos, la cantante respondió el tuit con una llamativa confesión: “@Pornhub si supieran cuánto los ama Rihanna!!!” y agregó dos hashtags referidos a categorias de videos, los de #brasileños y #latinos.

I love @Rihanna so much. Thought you should all know. — Pornhub ARIA (@Pornhub) April 9, 2012

Esta vez, Pornhub quiso saludar a Rihanna por su cumpleaños y le obsequió un regalo que le hizo saber este lunes en Twitter. “#FelizCumpleañosRihanna ¡Hemos actualizados tu sección favorita de brasileños para ti! Te amamos reina”, le escribieron.

#HappyBirthdayRihanna We've updated your favorite Brazilian category for you! Love you Kween. — Pornhub ARIA (@Pornhub) February 20, 2017

Fuente: Infobae