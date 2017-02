Okan Yoré impacta con “Amores prohibidos”

José Corozo conocido artísticamente como Okan Yoré es un compositor ecuatoriano, cuyas canciones inéditas hoy están en el top 1 de las radios, además, suenan en las telenovelas ecuatorianas. Uno de ellos es “Amores Prohibidos”, tema principal de la telenovela “La Trinity” que se transmitió el año pasado por Ecuavisa.

¿Te vimos actuar en la Tv, ahora estás sonando y pegando como cantante?

Comencé como actor de ‘Mi Recinto’, pero siempre escribía canciones. Tuve la oportunidad de iniciar con el grupo Promedio 20 y desde ahí tuve la aceptación y respaldo del público.

¿Tú escribes las canciones?

Todas mis canciones son inéditas: “La Renta”, “Aún me quieres”, “Amores prohibidos”, entre otros.

¿Crees que “Amores Prohibidos” ha confirmado tu profesionalismo?

Sí porque es un tema eterno y ese tipo de música le agrada al publico.

El tema ya estaba creado, cuando me reuní con la gente del canal y concretamos que sea el principal de la telenovela. Pero yo he escrito muchos temas y he grabado 6: “Mía”, “El amor”, “Solo Tú”, “La Renta”, “Amores Prohibidos” y “Aún me quieres”.

El tema Mía por ejemplo viene cargado de ritmos tropicales, por eso queremos trabajar ya el video para ver a donde va a despuntar.

Arrancará gira de conciertos en Guayaquil

El 22 de febrero, en la Plaza Baquerizo Moreno del Malecón del Salado, será el lanzamiento oficial de Okan Yoré en medio de un espectáculo musical.