Laura Bozzo por fin aparece en redes con un extraño mensaje, mientras es buscada por la justicia

Laura Bozzo por fin rompe el silencio al aparecer en redes con un extraño mensaje, mientras es buscada por la justicia, ya que tiene una orden de aprehensión desde el pasado 11 de agosto. Esto por presuntamente haber evadido impuestos y haber vendido un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En la noche del martes, Laura Bozzo compartió algunos tuits que posteriormente fueron eliminados y reemplazados por otra publicación de la mañana de este miércoles.

En las primeras publicaciones, Bozzo señaló que lamenta no haber procedido según dictaron las autoridades, pero piensa que fue l o correcto. “Siento no haber cumplido, entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presente es por que por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada. El SAT quiere que pague, como hacerlo encerrada? Lo que se deba se paga”, escribió.

Además, la presentadora señaló que la tienen dopada, “por mi depresión, ahora me escapé y pude mandar este mensaje, quiero acabar con esto. Mis hijas están vendiendo mi depa de Acapulco y lo que se deba pagar se paga, pero encerrada imposible. Les ruego, ayúdenme”.

Los internautas reaccionaron con criterios diferentes, ya que hubo quienes aseguraron que ella era una ladrona, mientras que otros la apoyaron y se alegraron de que saber algo de ella.

Bozzo se defendió diciendo que ella no ha pagado fortunas y que ama a quienes la apoyan. “Creí en gente a quien le di poder y me estafaron, preferible creen en la gente del SAT que ellos, ladrones”, añadió.

A pesar de ello, para la mañana de este miércoles, Bozzo volvió a compartir un mensaje don dijo que cerraría su cuenta y que permanecerá en México.

“He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido hackeada. Por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes. Ni muerta me iré de MÉXICO, los amo”, se lee en su tuit.

