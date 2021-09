A qué se refiere Ben Affleck con “el efecto de Jennifer en el mundo”

Ben Affleck finalmente rompió el silencio y habló acerca de su relación con la cantante boricua JLo. Aunque más que de la relación, lo hizo de su novia, resaltando sus grandes cualidades, haciendo saber a todos lo mucho que la admira y respeta.

Ben Affleck ofreció una entrevista, por primera vez, desde que retomó su romance con Jennifer López. Luego de que habían terminado hace casi dos décadas, 17 años específicamente.

El ganador del Oscar comenzó indicando que a su parecer, su novia ha inspirado positivamente en las mujeres: “Estoy asombrado por el efecto de Jennifer en el mundo”, expresó al medio Adweek.

“Solo puedo apoyar y admirar con respeto”

Continuó explicando a qué se refiere: “Como mucho, como artista. Puedo hacer películas que conmuevan a las personas. Jennifer ha inspirado a un grupo masivo de personas a sentir que tienen un asiento en la mesa en este país“, recalcó el actor.

“Ese es un efecto que pocas personas a lo largo de la historia han tenido. Uno que nunca conoceré y que solo puedo apoyar y admirar con respeto”, expresó el director de Hollywood.

Affleck no paró de elogiar y expresar todo el amor que siente hacia la actriz, cantante y empresaria; madre de dos hijos. “Todo lo que puedo decirles es que he visto de primera mano la diferencia que hace la representación. Porque he visto, una y otra y otra y otra vez, mujeres latinas acercarse a Jennifer y decirle que es un ejemplo como mujer fuerte y como mujer exitosa. Su participación en el mundo empresarial significa mucho para ellas“, afirmó.

JLo brinda ayuda a través de Limitless Labs

Hay que recordar que López, de 52 años, encabeza un proyecto filantrópico, llamado Limitless Labs. El cual buscó asociar con Goldman Sachs para la creación de un programa que beneficiará a 10 mil empresarias latinas. Ubicadas mayormente en el Bronx, residencia de cientas de familias hispanas.

De la misma manera, JLo tuvo la oportunidad de elogiar a su novio, tras asistir al Festival de Cine de Venecia. El cual marcó el regreso de la pareja a la alfombra roja. Jennifer habló en sus redes sociales sobre la nueva película, ‘The Last Duel’, dirigida por Ridley Scott.

“¡¡Me lo pasé tan bien!! ¡¡Y estoy muy emocionada de que vean esta película!!”, escribió bajó un video en Italia. “¡Es el primer guion que Matt (Damon) y Ben escriben junto con Nicole Holofcener desde ‘Good Will Hunting’! ¡¡Y es asombrosa!! La actuación de todo el elenco es fantástica”, compartió en sus cuentas de Instagram y Twitter.

Descubre más: