Sebastián Rulli luce su derriere en Instagram, y así fue la reacción de Angelique Boyer

Sebastián Rulli le quiso hacer un regalito a sus seguidores y se mostró muy sexi en su cuenta en Instagram. El guapo galán de telenovelas encendió las redes sociales, tras compartir una serie de cinco fotografías.

Las imágenes lograron derretir a miles, entre ellas a su pareja sentimental, la también actriz Angelique Boyer. Quien de inmediato se hizo presente entre los comentarios dejados bajo el post que al momento acumula más de doscientos mil likes y más de dos mil mensajes, por parte de sus casi once millones de fans.

El actor posteó las fotos en blanco y negro, en las cuales se le ve en la primera acostado muy sonriente boca arriba. Mientras que las otras cuatro causaron furor pues el argentino posó boca abajo. Y se puede ver parte de su derriere, usando tan solo un boxer.

Boyer: “Eres irresistible, amorcito“

Su guapa novia no tardó en comentar la serie de imágenes de su amor por más de 7 años. Angelique escribió: “Aquí la muestra de que eres irresistible, amorcito. Fotos pa la banda”, fue el mensaje dejado por a actriz francesa.

Boyer, el pasado mes de agosto, contó aspectos íntimos de su vida personal y de su situación actual con el actor. Con quien mantiene una relación amorosa desde el 2014, pero de lo que confesó, no hay planes de compromiso matrimonial, y menos de tener hijos.

La actriz de la famosa serie de los 90, RBD, Angeline Boyer, ofreció una entrevista para el programa matutino Hoy. En el cual confesó secretos de la convivencia con Rulli y sobre lo que piensan acerca de casarse y formar una familia con hijos.

“Al rato no vamos a tener agua”

La artista nacida en Saint-Claude, Francia, reveló que no piensa contraer matrimonio ni tener hijos porque le preocupa el daño del medio ambiente. Y que buscar una familia para vivir plenamente feliz, es una normativa tonta impuesta por la sociedad.

“Hemos crecido con conceptos que la sociedad ha marcado, como ‘El día más feliz de tu vida va a ser tu boda’.‘Para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos’”, explicó la modelo de 33 años.

Y se refirió al panorama del mundo a futuro, el cual para ella y su pareja, no es un buen escenario para crear una familia. “Y no, creo que hoy en día estamos dándonos cuenta de que hay una sobrepoblación. Hay que ser muy conscientes de eso, que es una gran responsabilidad, y que al rato no vamos a tener agua”, indicó Boyer.

