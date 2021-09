¡Bajó 60 kilos! La increíble transformación de ‘La Montaña’ de ‘Game of Thrones’

Hafþór Júlíus Björnsson es quien dio vida al personaje de Ser Gregor Clegane, ‘La Montaña’ en la serie ‘Game of Thrones’. Hafþór es un atleta profesional y exbaloncestista islandés. Recientemente dejó sorprendidos a sus seguidores tras perder 60 kilos para cumplir uno de sus retos, convertirse en boxeador.

“Me he convertido en boxeador porque me gustan los desafíos (…) Solía pesar 205 kilos. Descubrí que cuanto más pesado era, más fuerte me sentía. Por ello me pasaba el día comiendo cada dos horas y entrenando. Era extenuante, pero estaba obsesionado porque creía que me ayudaría a ser el mejor como así sucedió. Sacrifiqué mi salud, que es una locura si piensas en ello”, dijo el islandés.