Kuno Becker es favorito para protagonizar la bioserie de este famoso personaje mexicano

Kuno Becker está en la mira para interpretar la nueva bioserie de un popular personaje mexicano. El papel para el que quieren al actor es para interpretar a Cepillín, el famoso comediante. Así lo confesó el propio hijo del artista, recientemente, durante una entrevista.

Ricardo González Jr., hijo del fallecido artista, comentó en una entrevista para el programa De Primera Mano. Que está entre sus planes llevar la vida de su progenitor a la pantalla.

“Hay planes de serie y de museo“

De acuerdo con Ricardo, quien también es comediante, dentro de sus proyectos y los de su familia se encuentra grabar una bioserie y la realización de un museo. Pero para eso debe contar con el apoyo de inversionistas, pues se requiere de dinero para poder llevar a cabo sus planes.

Y es que la tendencia ahora es llevar a la pantalla la vida de los artistas, para que así los fans puedan conocer a profundidad la vida de sus ídolos. Tal y como ya se ve con el éxito internacional de Luis Miguel: La Serie. Otra tres que también están en proceso son la de Gloria Trevi, la de la banda OV7 y la del famoso cantante de rancheras Vicente Fernández.

El hijo de Cepillín comenzó explicando acerca de sus proyectos: “Hay planes de serie y de museo, lo que pasa es que no es todo tan fácil, tan rápido. Se necesita dinero, se necesitan inversionistas. Entonces ahorita como tenemos un año y dos meses de no trabajar. Lo primero es volver a trabajar. Gracias a dios nos empezaron a hablar los empresarios de toda la república y no hemos parado, más que un fin de semana que nos dimos”, afirmó Ricardo.

“Me encantaría que en adulto fuera Kuno Becker“

En cuanto a quienes serán los actores que interpretarán a su padre en las distintas etapas de su vida contó que le encantaría que su hijo realice la época de la infancia. Mientras que para el adulto, su amigo Kuno Becker es el que le gusta para el rol.

“Pues el adolescente sería Ricardo, mi hijo, quien es igual, y me encantaría que en adulto fuera Kuno Becker. Es un gran amigo y es un gran actor, sí me gustaría que él fuera, aparte es muy delgado y creo que por eso le quedaría bien el papel”, afirmó González.

El comediante aclaró que aún está tratando de organizar y darle forma al proyecto. Y que seguramente Becker“va a soltar la carcajada cuando se entere” que lo está proponiendo para protagonizar la bioserie.

“Él siempre trató de decir ‘Si voy a hacerlo“

También intentó describir la personalidad de su padre, quien, según él, nunca se conformó con ser uno más: “Eso es lo difícil de esta carrera. Tratar de mantenerse y no terminar en un grupo, por querer estar en la tele estar ahí. O sea, sin criticar a nadie pero terminar en una vecindad no. Él no, él siempre trató de decir ‘Si voy a hacerlo, yo quiero ser el titular’. Mantener el nombre es lo difícil”, expresó el hijo de Cepillín.

Los últimos meses hann sido duro para el comediante, pues la pandemia lo dejó más de un año sin trabajar. Además de la reciente muerte de su padre. También aprovechó para agradecerle a sus colegas por el apoyo que le brindaron en su dura situación.

“Estoy muy agradecido con Angélica Vale y Angélica María que realmente me apoyaron y realizaron una colecta para apoyar a la familia. Y sí, ese dinero que se liberó hace quince días, se le dio a mi mamá y yo soy el más feliz porque ya lo tiene en mano”.

