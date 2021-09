Ivonne Montero confesó que Humberto Zurita la agredió físicamente en varias ocasiones

Ivonne Montero hizo una fuerte revelación al confesar que ha sido constantemente víctima de maltrato. La actriz estuvo en entrevista con el programa Sale el sol, en el cual especificó que cómo ha tenido que lidiar con estas situaciones a lo largo de su vida.

Ivonne Montero relató que ha sido agredida de distintas maneras por parte de seguidores, compañeros de trabajo e incluso por su expareja. Además señaló especifícamente a un colega, el cual abusó de ella en varias oportunidades.

Fue durante las grabaciones de la telenovela Secretos Del Alma que la nacida en Ciudad de México tuvo que aguantar las faltas de respeto de su compañero de labores: “Yo estaba trabajando, estaba haciendo lo mío y hubo un momento que sí hubo una agresión física bastante fuerte en una escena. Y yo ya venía cargando con sus faltas de respeto continuas de empujarme”.

“Fue un encontronazo muy fuerte”

“De repente teníamos una escena de beso, me besaba como nadie y de repente me empujaba, me quitaba. Entonces yo no entendí la razón, siempre me portaba igual, muy respetuosa con mis compañeros”, relató.

Ante estas conductas irrespetuosas y fuera de lugar de su compañero, la actriz decidió defenderse y enfrentarlo: “Hubo un momento en que yo dije: `si hoy sucede, por mínimo que sea no voy a aguantar y ocurrió justo ese día; abrí la boca y fue un encontronazo muy fuerte”, aseguró la actriz.

Agregando que no solo con Zurita tuvo quepararse firme y detener los abusos, pues una expareja también quiso agredirla. “Tuve una pareja que me violentaba y eso lo paré en seco, lo hablé una vez, volvió a pasar, lo volví a hablar y a la tercera vez, adiós“, indicó.

Ivonne: “Me desconocí a mí misma“

“Llegó un momento en que perdí el control”, prosiguió contando Ivonne. “Me desconocí a mí misma hasta donde este sujeto me había llevado a explotar y dije que no quería esto en mi vida, en mi casa”, apuntó.

Por otra parte, Montero contó cómo vivió su contagio de Covid-19, el cual aseguró la hizo pensar cosas terribles, por lo que tuvo que aferrarse a ser fuerte por su hija Antonella.

“Me afectó anímicamente porque también en la parte emocional afecta muchísimo, el temor, al incertidumbre, sí llegaron a pasar por mi mente mil cosas. Pero dentro de eso yo tenía mi pensamiento positivo haciendo mucha meditación. Haciendo esta cuestión de la repetición de códigos sagrados que se estilan muchísimo y con el deseo profundo de volver a ver a mi hija”.

