Rebecca de Alba responde a los señalamientos en su contra

Rebecca de Alba estuvo conversando con la prensa con motivo de la presentación de ‘Los mandamientos de una mujer chingona‘, acompañada de Susana Zabaleta y Adela Micha. En la cual habló de cómo la califican muchos, asegurando que se equivocan en su opinión sobre ella.

Y es que Rebecca de Alba dijo que algunos la señalan porque piensan que es una mujer sangrona, mamona o inalcanzable. Pero ella asegura que para nada es así como dicen. Sino que tiene que ver con su manera de ser seria y un poco reservada.

“Para nada es eso. Tengo esa imagen porque soy más seria, un poco más tímida. Lo que se me ha criticado. Pero al mismo tiempo la gente respeta es que soy demasiado seria o inalcanzable o sangrona”, aunque sí aseguró que no le preocupa para nada lo que piensen de ella pues, “me da igual”, señaló la conductora.

“Nunca he intercambiado mi fabuloso cuerpo“

Asimismo, dejó en claro que su exitosa carrera se debe a su talento y trabajo, y nunca ha tenido que tener encuentro sexuales para obtener algún trabajo: “Nunca he intercambiado mi fabuloso cuerpo. Fabulosa simpatía y compañía a cambio de algo que no me gané en el medio. Mi carrera me la he ganado a pulso, como todas”, dijo durante la conferencia de prensa.

Por su parte, su compañera Susana prisiguió con el polémico tema de lo que significa ser una “mujer chingona”. La actriz dejó saber que no son los triunfos son los que hacen llegar a ser chingona. Por el contrario, para ella son los fracasos los que forjan el caracter. Y puso como ejemplo un hecho complicado en su vida: su matrimonio, que tal vez, fue su fracaso más grande.

“Para mí, mi matrimonio. Yo pensé que me iba a morir con mi marido, a envejecer con mi marido. Pero bueno, yo soy una estúpida soñadora, y seguiré siendo así, pero yo creo que ese es uno de mis peores fracasos. Además soy de Monclova y allí se ven muy mal vistos los divorcios”, relató Susana.

Rebecca: “Habemos millones de mujeres que no pudimos ser madre“

Entre tanto, el fracaso más grande de Rebecca, sería no casarse y no ser madre, pero no porque ella así lo siente, sino por lo que otros dicen que debería hacerlo:

“No fui madre porque no pude ser madre. Para mucha gente, el fracaso creo, más que algo personal, la gente considera que ciertas cosas que has vivido han sido un fracaso. Sobre todo los hombres me han preguntado por qué no quise ser madre. Como si fuera algo en lo que fracasé, y en el fondo no pude“.

Para concluir, dejó abierta la posibilidad de que en algún momento pueda casarse, pero que para nada significa un fracaso no llegar a hacerlo. “Habemos millones de mujeres que no pudimos ser madre, y en el caso del matrimonio, pues todavía no me he muerto, en una de esas me aviento. Yo no lo veo como un fracaso, pero otra gente lo ve”, concluyó la conductora de MasterCheff Celebrity.

