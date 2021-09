Los momentos más polémicos del príncipe Harry por su cumpleaños

El príncipe Harry celebra hoy su cumpleaños número 37, pero este no sería su mejor aniversario de vida. Pues el hijo menor de la princesa Diana y el príncipe Carlos, se está teniendo que enfrentar a duras críticas y batallando en una pelea con su familia de la Corona.

Desde que Harry renunció a formar parte de la familia real ha tenido que asumir las consecuencias que esto trae consigo. Una muestra de ello es que fue abuchado cuando se presentó en compañía de su esposa, a la entrega de los Premios Nacionales de la Televisión de Reino Unido, que se efectuaron en el estadio.

El disgusto de los presentes es a raíz de una polémica entrevista que Harry y Meghan concedieron a la famosa presentadora Oprah Winfrey. En la cual revelaron detalles escabrosos de la familia real. Las confesiones del expríncipe y su esposa no fueron del agrado de algunos británicos.

Las crudas confesiones de Markle acerca de que fue silenciada en la familia real, que tuvo pensamientos suicidas mientras estaba embarazad, y que dentro de ese entorno “no quería seguir viva”, fueron retransmitidas en el evento, y parte del público inglés mostró su indignación con los duques de Sussex.

Otro hecho que ensombrese el cumpleaños 37 de Harry, pues no puede estar en su tierra natal, ni disfrutar con su familia por los grandes problemas que han tenido. Sin embargo, dice, está en libertad viviendo en Estados Unidos. Mientras que la Corona lo rechaza, su hermano mayor está enemistado con él, y su gente lo acaba de abuchear en el evento público.

Wishing The Duke of Sussex a happy birthday today! 🎈 pic.twitter.com/W1MJC9cGBn

Sin embargo, la Corona, al igual que lo hizo el mes pasado con Meghan, envió mensajes de felicitaciones al hijo menor de ‘Lady Di’: “Feliz cumpleaños para el príncipe Harry”, dice el mensaje de los duques de Cambridge junto a una postal de Harry.

“Hoy le deseamos un feliz cumpleaños al duque de Sussex”, escribió la reina Isabel II. Y por parte de parte de Clarence House, la residencia del príncipe Carlos, se publicaron un par de fotografías en las cuales aparecen muy cariñosos y unidos padre e hijo.

Wishing The Duke of Sussex a very Happy Birthday today! 🎂 pic.twitter.com/rGhu2BtsX3