Qué le dijo Enrique Guzmán a Frida Sofía por la muerte de su hermana

Enrique Guzmán está enfrentando la que parece ser la peor etapa de su vida a nivel personal y profesional. Desde que su propia nieta, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, lo acusara de haberla manoseado indebidamente desde que tenía cinco años. Por ello entabló una denuncia legal en contra del cantante de rock.

Desde entonces, Enrique Guzmán ha insistido en defender su inocencia, alegando que Frida miente, e incluso, que tiene problemas mentales. Y ahora, volvió a referirse a su nieta, tras la muerte de la hija de su hermana, Natasha Moctezuma.

El artista estuvo presente en la rueda de prensa de la obra musical Jesucristo Superestrella, en la Ciudad de México. En la cual interpreta el papel del rey Herodes. Y ahí fue cuestionadoinsesantemente acerca de la denuncia en su contra. Lo que ocasionó la molestia de Guzmán, quien se limitó, en un principio, a contestar: “No tengo nada que decir”.

“El karma es el karma”

“Ya te dije, ya te expliqué, no ha dicho nada, no ha ratificado nada, nadie me acusa de nada. Está a lo mejor ocupada ahora, supongo, ahora que tiene problemas. Vamos a hablar de Jesucristo que supongo a eso venimos”, dijo Enrique.

Además, recalcó que Frida Sofía, “ya no es parte de la familia. Para mí ya no es parte de la familia”. Entre tanto, los reporteros insistieron en que el artista le enviara un mensaje de condolencia a su nieta. Por el fallecimiento de su media hermana, producto de problemas pulmonares, pero el cantante solo se soltó una dura frase: “El karma es el karma”.

Horas más tarde, Enrique reflexionó sobre la expresión que usó para referirse al delicado momento que atraviesa la familia Moctezuma, y dejó una disculpa por lo ocurrido, en Twitter. Esto, debido a que el comentario generó disgusto entre los usuarios de las redes sociales, quienes criticaron su poca empatía ante la muerte de la joven.

Guzmán pidió disculpas

Por ello, Guzmán quiso rectificar expresando lo siguiente: “El llamar ´karma´ a la situación que existe entre mi nieta y yo no es la indicada. Siento mucho haberla utilizado en esta situación”, escribió en su perfil.

Hay que recordad que la hermana menor de Frida Sofía, Natasha Moctezuma, falleció el pasado 6 de septiembre. La joven de 24 años, padecía de una enfermedad pulmonar desde hace varios años, y de epilepsia. Aunque hasta el momento la familia no ha dado una versión oficial sobre las causas de la muerte de la hija del empresario Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel.

Natasha Moctezuma dejó de vivir en México desde el 2019, para radicarse en New York, Estados Unidos. Debido a sus padecimientos de salud, los cuales eran complicados pues presentaba fuertes episodios de epilepsia.

