Itatí Cantoral rompió en llanto en plena transmisión en vivo

La villana de las telenovelas, Itatí Cantoral, resultó fuertemente conmovida durante una transmisión del programa ‘El Retador’. Resulta que la actriz rompió en llanto en plena transmisión en vivo, luego de que una interpretación le recordara a una persona muy especial en su vida, que ya falleció.

Itatí Cantoral resultó sorprendida cuando en ‘El Retador’ sonó a canción ‘El triste’, la cual fue escrita por su padre, el gran Roberto Cantoral. La versión que le dio Luis Pedraza hizo que la artista rompiera en llanto durante el programa.

“Tanto tu hermano como mi padre, que nos están viendo en el cielo, están felicdes por haber interpretado de manera magistral esta canción. Muchas gracias”, comentó, entre lágrimas, Itatí.

Cantoral fue víctima de acoso por parte de un colega

Cantoral, quien ganó fama a nivel internacional gracias a su íconico papel de la villana en la telenovela ‘María la del barrio’, hace unos meses, contó en entrevista con ‘el Escorpión dorado’, un horrible secreto que había estado guardando de su pasado.

La actriz mexicana confesó que fue víctima del acoso sexual por parte de un colega. Mientras estaban en las grabaciones de una de las telenovelas en las que trabajó.

Itatí por primera vez habló de la horrible situación que le tocó sufrir debido al acoso incesante de un excompañero en una de sus tan famosas producciones. Sin embargo, la bella actriz dijo que el agresor trató de abusar de su poder para lograr tener relaciones con ella, pero no dio la identidad del hombre.

“Que me tenía que desnudar con él“

A pesar de que la entrevista fue muy amena y transcurrió entre bromas, la confesión de Itatí fue muy seria y fuerte. “En esta ocasión esta persona me dijo lo que tenía que hacer, y si no lo hacía, me sacaba de la telenovela. Y que me tenía que desnudar con él y meterme en la alberca con él”, relató Cantoral.

El tema se dio a raíz de los cuestionamientos de el presentador sobre si había tenido problemas con alguna persona. “Claro que sí, con un cabr*n, sobre todo con los machines. Un cabr*n que quería abusar de mí”, aseguró la actriz al ‘Escorpión dorado’.

Luego de esa ocasión la artista buscó a los directivos del proyecto televisivo para que la guiarán sobre las acciones que debía tomar, pero se concluyó en una conciliación. Además, Cantoral siguió adelante con las grabaciones de la telenovela, según le habían aconsejado los responsables de llevar a cabo la producción.

