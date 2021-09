Famosos a favor y en contra de la despenalización del aborto, por postura de Alexander Acha

“La mujer que aborta no merece ir a la cárcel, pero tampoco el hijo merece la pena de muerte”, comenzó explicando Alexander Acha, en un extenso escrito que colgó en su cuenta personal de Instagram. El tema ha divido a los famosos en el país en cuanto a lo que opinan al respecto de la aprobación de la despenalización del aborto.

En su post, Alexander Acha continuó opinando al respecto de la polémica que ha causado la reacción de otros artistas en México: “¿Cómo conciliar lo que es justo para ambos? Hace falta un diálogo con respeto y apertura que proteja a ambas partes. Sin religión, sin odio, sin intereses egoístas; con ciencia y conciencia”, apuntó el hijo del también cantante, Enmanuel.

“El aborto no resuelve la ineficacia de los procesos de adopción. El aborto no previene una violación ni resuelve la inseguridad que sufre la mujer. No resuelve el machismo que la somete. El aborto no resuelve el problema de los niños en la calle, no previene un embarazo no deseado. Cada uno de esos problemas necesitan soluciones concretas. Es verdad. Pero el aborto no resuelve ninguna de ellas”, prosigue en el mensaje que acompañó con una fotografía suya.

“Si no es deseada, puede ser dada a otra familia“

También, apovechó para enviar un mensaje a los representantes políticos del país para que tomen con objetividad las decisiones acerca del tema. “Queridos gobernantes, magistrados, diputados y senadores: el aborto es la salida fácil, pero no es una solución. Como sociedad no merecemos “atole con el dedo”, merecemos que se tomen el tiempo e inviertan los recursos y el esfuerzo de encontrar soluciones integrales, no paliativos“, recalcó Alexander.

“Abramos un diálogo con respeto que sea justo para TODOS. Tanto para la madre como para el hijo. La mujer tiene derechos, sí, pero también lo tiene el otro ser humano dentro de ella. Ella puede decidir sobre su cuerpo, pero no sobre el de alguien más. La vida dentro de ella es una vida humana. Es ciencia. No es un tejido, ni otro órgano, es un ADN distinto a ella”, señaló Acha.

Para concluir puso sobre la mesa la opción de dar en adopción a los bebés frutos de embarazos no deseados. “La maternidad si no es deseada, puede ser dada a otra familia dispuesta a cuidarlo. Necesitamos procesos eficientes. Viva la vida. Viva la mujer. Vivan los niños. ¡Viva México!”, escribió el compositor.

Artistas que se oponen al aborto

Hay que recordar que Alexander y Dulce María interpretaron la canción ‘Los caminos de la vida’, en 2019. Los artistas recibieron críticas por la postura que mostraron ante su negativa por el aborto. Incluso, la RBD se hizo participe de la campaña lanzada por el movimiento social ‘La vida por delante’, la cual “brinda apoyo, orientación y acompañamiento a mujeres con embarazos inesperados, a sus familiares, amigos y pareja”.

Eduardo Verástegui, es otro que lamentó que la Suprema Corte de Justicia de México declarara inconstitucional penalizar el aborto. Así como Priscila Camacho Segura, de Priscila y sus Balas de Plata, quien es esposa de Gustavo Ángel, integrante del grupo Los Temerarios.

El padre de Acha, Emmanuel, en una entrevista a Radio Pudahuel, en Chile, dijo qué: “Yo no puedo estar a favor del aborto”, porque este es un “ataque a la mujer y al no nacido”.

Los que aplauden la libertad de decidir

Sin embargo, hay otro grupo de celebridades que apoyan la libertad de la mujer para decidir qué hacer. Tal es el caso de Regina Blandón quien escribió en su Instagram qué: “Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales. La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice el aborto no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice, sí te obliga a ser madre”.

La actriz nominada al Oscar, Yalitza Aparicio, aplaudió la despenalización del aborto en su natal Oaxaca. Al igual que las cantantes internacionales, Mon Laferte, chilena; y la colombiana Andrea Echeverri, quienes desde hace un tiempo se han manifestado a favor del aborto.

