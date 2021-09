Alanis Morriset confesó que fue abusada por varios hombres a los 15 años

Alanis Morissette cuenta su vida como nunca antes en el documental Jagged, original de la cadena HBO. La artista aprovechó la oportunidad de que sus fanáticos en todo el mundo conocieran sus viviencias más íntimas y algunas muy trágicas.

Y es que la cantante nacida en Ottawa, Canadá, hizo una fuerte confesión que sorprendió a miles. Alanis Morriset fue violada por varios hombres, en Canadá. Cuando era una menor de edad, específicamente 15 años. Así lo informó The Washington Post, luego de que este lunes se estrenara el documental en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Alanis:“Eran todos unos pedófilos“

“Me llevó años en terapia admitir incluso que había sido una víctima”, aseguró Alanis. El horrible hecho se dio cuando comenzaba a ser una famosa estrella de la televisión y la música, gracias a que había firmado un contrato con la discográfica MCA Canada.

“Siempre me decía que yo lo había consentido, y luego alguien me recordaba: ‘Oye, tenías 15 años, no podías dar tu consentimiento’. Ahora pienso: ‘Sí, eran todos unos pedófilos, es una violación de una menor’”, relató la artista de 47 años.

“¿Por qué esa mujer esperó 30 años?“

Morriset no reveló la identidad de ninguno de sus agresores, pero sí dijo que cuando ocurrió pidió ayuda a algunas personas que “hicieron oídos sordos”. “Por lo general era un momento en el que se levantaban y salían de la habitación”, continuó la canadiense.

Además contó que fue obligada por directivos de la industria musical para que no revelera públicamente lo que había pasado en su adolescencia. Por eso ahora, muy enojada, dijo que le parece injusto que muchas personas la señalen por no haber denunciado a sus agresores a tiempo.

“Mucha gente dice: ‘¿Por qué esa mujer esperó 30 años?’. Que se vayan a la mierd*. No esperan 30 años. Nadie estaba escuchando o su sustento fue amenazado o su familia fue amenazada“, explicó.

“Nuestra cultura no escucha a las mujeres abusadas”

Alanis aseguró que esas personas que cirtican y señalan a las mujeres que callan ser víctimas de abuso no saben el duro proceso al que se enfrentan: “Las mujeres no esperan, nuestra cultura no las escucha“, indicó Morriset.

Hay que recordar que ya el año pasado, la artista había hablado acerca de los cientos de casos de abuso en el mundo del entretenimiento: “Casi todas las mujeres en la industria de la música han sido agredidas, acosadas, violadas”, dijo al Sunday Times.

La galardonada con siete premios Grammy contó también que su temor en revelar su caso se debía más que todo por cuidar de sus familiares: “El hecho de que yo no contara información específica sobre mi experiencia como adolescente. Fue casi únicamente por querer proteger: proteger a mis padres, a mis hermanos, proteger a las futuras parejas”, concluyó.

Descubre más: