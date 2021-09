La razón por la que Ainara Suárez pidió respeto a sus seguidores

Ainara Suárez se dirigió, recientemente, a sus seguidores, para contestar algunas inquietudes y aprovechó la ocasión para hacerles una petición muy especial.

La joven que denunció a la famosa youtuber, Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, por el delito de pornografía infantil. tuvo un momento para conversar con sus fans. A través de su cuenta de Instagram, en la sesión de preguntas.

Ainara Suárez, la mexicana que acusa a cinco jóvenes de violarla cuando tenía 16 años.

Entre los cuestionamientos que respondió Suárez sobre su vida personal recalcó el que si odia o no a la creadora de contenido, YosStop, quien está en prisión a la espera de un juicio.

A Ainara le preguntaron: “Odias a Jostop (sic)”, y ella respondió: “No, no la odio”, agregando que no desea tener sentimientos tan fuertes y negativos hacia Yoseline Hoffman, porque ella sería la más afectada. “Odiar es algo muy fuerte y cargar con un sentimiento así de negativo no es bueno para mí”.

“Por favor respétenme“

Luego, les pidió un favor a todos los usuarios que comenzaron a interactuar con ella mediante la sesión de preguntas de Instagram. Suárez dijo que ya no hablaría más acerca del tema, pues está llevándose a cabo un proceso legal y es preferible no dar declaraciones al respecto.

Recalcando que quiere que le respeten sobre el delicado tema: “Es lo único que voy a contestar del tema. Por favor respétenme y respeten el proceso legal. Si no he comentado nada al respecto, es por algo”, concluyó.

Por ahora, la influenciadora continúa en el penal en Santa Martha Acatitla. Mientras que uno de los agresores de Ainara, Axel ‘N’, está detenido desde el pasado mes de julio. El joven fue capturado cuando se encontraba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Antes de huir abordo de un avión con destino hacia Miami, Estados Unidos.

Ampliación del plazo de investigación

Pero las autoridades pudieron aprehenderlo para que responda por el cargo de violación equiparada. Y hace unas semanas la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprobó la solicitud de la defensa para la ampliación del plazo de investigación en contra de Axel.

Tras este plazo en detención, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una prórroga por 30 días más. Esto para poder llevar acabo el cierre de la investigación complementaria en contra de Axel: “La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informa que el agente del Ministerio Público obtuvo de un juez de control una prórroga de cierre de investigación por treinta días más. En el caso de un adolescente, quien fue imputado por la probable comisión de los delitos de violación equiparada y trata de personas. Y en su modalidad de pornografía en contra de personas menores de 18 años”, se explica en un comunicado del ente.

“Solicitó la ampliación de cierre de investigación“

En el comunicado se siguen detallando las razones.“Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares y prórroga de investigación complementaria, el impartidor de justicia decidió no modificar la medida cautelar, por lo que el joven continuará en internamiento preventivo“.

El documento prosigue señalando qué, “el agente del Ministerio Público Especializado de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, adscrita a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, solicitó la ampliación de cierre de investigación, misma que fue concedida para el próximo 27 de septiembre”, dice el texto.

