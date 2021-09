La actriz de telenovelas que encantó a Gustavo Cerati

Gustavo Cerati perdió la vida producto del accidente cerebrovascular que sufrió en 2010, tras permanecer en estado de coma cuatro años. El artista no se pudo recuperar causando tristeza en sus fanáticos de todo el mundo. Fue así como el líder de Soda Stereo y referente músico del rock en español del siglo XX dejó de regalarle música a sus seguidores.

El nacido en Buenos Aires, Gustavo Cerati, se hizo famoso gracias a sus grandes dotes como compositor, cantautor y productor discográfico. Talento que lo hizo ser de los mejores en el mundo del rock en español.

Gustavo falleció a los 55 años

Pero hay una parte que pocos conocían del gran artista argentino que falleció a los 55 años. Y es que antes de caer en coma, luego del histórico recital realizado el 15 de mayo de 2010; concierto llevado a cabo en Caracas, Venezuela, mostró su admiración por otra celebridad de la música en español.

El músico quedó fascinado con Thalía durante los ensayos para uno de sus conciertos. Esto de acuerdo con Paul Forat, exdirector artístico de Sony Music y actual manager de la intérprete María José.

“Llevé a Cerati al ensayo de Thalía“

Según Forat: “Thalía se pasó dos años de su vida después de un proyecto muy bonito que hicimos que se llamaba Primera fila. En cada entrevista yo me sentía apenadísimo porque en cada entrevista me mencionaba, y yo era así de ‘eres tú, tú eres la reina de todo esto, yo nomás te dije cualquier cosa’. Pero es muy bonito saber cuando los artistas reconocen eso”, comenzó contando al programa de YouTube Contenido extra, conducido por Jesse Cervantes.

Agregando que la última vez que vio a Cerati, fue cuando lo llevó a los ensayos finales del álbum grabado en el Bank United Center de la ciudad: “Ese día de Miami fue el último día que lo vi. Comí con él y lo llevé al ensayo de Thalía. Fuimos a comer ese día, con Gustavo Cerati, ya fui yo y le dije ‘oye me tengo que ir al ensayo, al soundcheck de Thalía’, les dije ‘¿me acompañan?’, sabiendo que me iban a mandar a volar”, expresó Forat.

“Una de las cosas de las que más me arrepiento“

“¿Cerati yendo a una cosa de esas? No por minimizar a Thalía, absolutamente todo lo contrario, pero era como ‘seguramente tendrá sus cosas que hacer u otros planes. Pero dijo ‘Feliz, encantado’, dije OK. Llegamos al ensayo y estaba fascinado, el tipo estaba encantado (diciendo) ‘no lo puedo creer’ y bueno Thalía es Thalía, ¿qué te puedo decir? Es una estrella así que irradia luz y energía positiva a cientos de kilómetros de distancia”, añadió.

Sin embargo, Paul no concretó una colaboración entre ambos artistas y ahí quedó la química, por lo que hasta el sol de hoy se arrepiente: “Entonces una de las cosas de las que más me arrepiento, mucha gente me pudo haber linchado. Estaba a punto de invitar a Gustavo a que cantara en el Primera fila, me salió natural y dije ‘¿y por qué no?. Yo sé que esto es aparentemente impensable, si ahorita le digo a Gustavo me va a decir que sí, y Thalía me va a decir que sí seguramente’ y me contuve. No me atreví, no supe cómo hacerlo y bueno, no pasó, hubiera estado muy bien”, relató Forat.

