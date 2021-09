Juan Soler dedica una conmovedora carta a sus hijas

Juan Soler se quebró en pleno programa en vivo, cuando estaba leyendo una carta que hablaba sobre el divorcio. El actor nacido en Argentina y nacionalizado mexicano, no pudo contener el llanto pues el texto le recordó su propia situación.

Y es que Juan Soler tuvo que separarse de su esposa en el año 2018, tras un matriomino de quince años, con la actriz Moguilevsky. En el cual proceraron a dos niñas: Mia Soler, Azul Soler. Hecho que al parecer le afectó mucho, pues aún se llena de tristeza al hablar sobre el tema del divorcio y tener que dejar a sus hijas.

Fue durante la transmisión del programa Sale el sol, que el actor tuvo que leer una carta dedicada los hijos de los padres divorciados: “Amados hijos, sé que están tristes y tal vez hasta enojados porque su mami y yo dejamos de estar juntos. Y no quiero que se sientan así, no quiero que vean nuestra separación como un abandono, ni que crean que no me importan. Al contrario, les juro hijos que han sido, son y seguirán siendo lo mejor que me ha pasado en la vida y que nada ni nadie logrará nunca que renuncie a ustedes”, comenzó.

“Son mi motivo“

El actor de 55 años, prosiguió, pero antes, entre risas nerviosas, exclamó: “La siento como mía”. Para continuar leyendo el texto en voz alta: “Son mis número uno, mis personas favoritas, el latido más profundo de mi corazón. Por ustedes me despierto cada día, son mi motivo, y mi motor. Ahora toca que vivamos de una manera distinta a como vivíamos antes. Toca que no compartamos casa todos los días, pero también toca que construyamos juntos un nuevo espacio, nuestro espacio”, agregó.

“Porque yo estaré para ustedes siempre, cuando me necesiten, y cuando no. Cuando triunfen o se equivoquen. Cuando rían o lloren; cuando quieran ser escuchados o estar en silencio”, expresó.

Soler continuó leyendo la misiva para el programa. “¡Hijos míos no busquen culpables no se sientan culpables por nada! Las parejas cambian con los años y sus historias también, pero el amor de los padres a sus hijos, no cambiarán nunca”, señaló.

Juan: “Las amo profundamente“

Para concluir la carta explicaba que a pesar de que un matrimonio se separe, el amor y cuidado hacia los hijos será siempre igual: “Su mami y yo no estamos en guerra, estamos ajustándonos para ustedes. Para que estemos bien todo y no nos falte nada, y les prometo que ella siempre ocupara un lugar importante en mi corazón. Porque me dio el mejor regalo del mundo, me dio a ustedes, sus sonrisas, que siempre me quitan la tristeza con sus travesuras. Que siempre me hacen reír con sus sueños, que me hacen un mejor ser humano. ¡Uy!, no saben cuánto los amo, pero se los demostraré día a día. No estén tristes y yo no lo estaré, nos vemos pronto, los amo, papá!”, finalizó el escrito.

El originario de San Miguel de Tucumán, Argentina, confesó que las palabras de la carta le llegaron profundamente al corazón, y explicó qué, “parece que la escribí yo. La leo y es lo que pienso día con día y así lo estamos asumiendo con la mamá de mis hijas, con Maki. Por eso me tocó tanto, porque digo ‘¡ay!, esto digo yo todos los días”, explicó Soler.

Y aprovechó las cámaras para enviar un tierno mensaje a sus dos hijas. “Qué las amo, las amo profundamente y que mi vida está para ellas. Siempre, siempre, voy a estar delante de ellas para que no les pase nada”, dijo Juan.

