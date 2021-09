La Chupitos calla los rumores que circulan sobre un retoque estético

La Chupitos alarmó a sus seguidores, hace unos días, por postear un video en el hospital. La comediante Liliana Arriaga, en primera instancia preocupó ante una posible enfermedad, pero luego empezaron a circular rumores acerca de que se había sometido a una cirugía estética.

Debido a estas especulaciones, la actriz de 49 años, salió a desmentir todas las versiones que suenan en las redes sociales. La Chupitos contó, en entrevista con el programa Sale el Sol, todo lo referente sobre su situación de salud. Y explicó que el motivo de su estadía en el hospital no estuvo relacionado con su apariencia física.

“Sé que sí necesito“

“Pasa el chisme por que estás en el hospital acaso te quitaste algo por ahí”, fue uno de los mensajes más resaltantes que le dejaron los usuarios a Arriaga. Esto luego de que apareciera en su cuenta de Instagram, acostada, con bata y canalizada en el hospital. Y agregó el texto: “Por si estaban con el pendiente”, acompañado del tema Enferma de amor del grupo Jeans.

La comediante comenzó detallando en el programa cual fue el examen que se tuvo que ir a realizar al centro de salud:“Estoy más buena que nunca. Todo es natural. Todavía se nos cae el pellejo. Me fui a hacer análisis de endoscopia, pero al parecer todo está bien”, indicó.

Y al tocar el tema de los retoques estéticos, fue cuestionada sobre si tiene planes de hacerse alguno, pero Liliana confesó que por ahora no piensa en ello. “Soy bien miedosa para eso. O sea, sé que sí necesito, se me cae la chichita, el vientre ya tapa”.

“Estoy más repuesta que nunca“

Agregando que no tiene complejo alguno con su aspecto y que se ama tal cual es: “Pero, ¿qué crees? Me amo mucho así como estoy, así que por el momento no. Aparte hay muchas guapas, para qué quiero competir con ellas. Muchas guapas y operados, mejor así por el momento porque tampoco digo: ‘No, no lo voy a hacer’”, añadió.

Además, aprovechó para hablar sobre sus proyectos, asegurando que está todo bien y que seguirá trabajando. Pues pronto se viene el estreno de una película en la que participó: “Bendito Dios estoy bien, sí tuve que ir al hospital, pero gracias a Dios estoy bien. Y estoy más repuesta que nunca porque tengo que estar lista para este estreno el 16 de septiembre de Chilangolandia”, comentó.

