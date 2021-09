Los momentos y declaraciones más polémicas de la mamá de Geraldine Bazán sobre Gabriel Soto

Gabriel Soto y la mamá de Geraldine Bazán, Rosalba Ortiz, han estado envueltos en grandes polémicas. Desde que se llevó a cabo el divorcio de la pareja de actores. Y es que la exsuegra del mexicano ha emitido fuertes comentarios acerca de él, y ahora también sobre su nueva pareja. La rusa Irina Baeva, con quien proximamente contraerá nupcias.

Y es que luego de que se hizo oficial que Gabriel Soto e Irina Baeva son novios, la madre de la actriz incrementó sus señalamientos en contra del mexicano. Y por supuesto de la modelo rusa. Tal y como se le pudo observar a la señora, al inicio de la relación en declaraciones para el programa Suelta a sopa.

“Crea fama y échate a dormir“

“¿Y la presunción de inocencia? Mi querido Gabriel debe de curarse en salud, ¿no? Primero ve lo que está pasando a tu alrededor y luego ya vas a lo demás. Pero no creo, él es una fina persona, como su familia”, apuntó.

“Crea fama y échate a dormir. Ella estuvo haciendo bullying y se curaba en salud, decía ay ay ay, yo soy la víctima. Siendo que ella era la que estaba dando en la torre. Eso muchas mujeres, no solo de México, sino de todas partes, yo creo que hasta en Rusia estarían ofendidísimas. Que aparte de que te estás metiendo en una situación, estés diciendo, mira aquí estoy. Mira aquí está el coche, mira aquí está la careta del celular”, comentó en esa oportunidad Ortiz.

“Gabriel bajó su popularidad”

También para Venga la alegría, el pasado mes de julio, Ortiz dijo que Gabriel ya no es apoyado por el público como antes: “Ahorita, él, su popularidad bajó mucho”, indicó.

Y arremtió en contra de la actual prometida de Soto, asegurando que Baeva, ha ganado fama, pero con malicia: “Pues desgraciadamente de la otra persona, con maldades, ha ganado popularidad, pues qué bueno que cada uno se da a conocer como quiere”.

Agregando que Geraldine siempre respeto el trabajo de su esposo y no estaba atrás de él, dando a entender que Irina sí lo hace: “Mi hija nunca estaba ahí detrás de él como lata acompañándolo, ella respetaba su trabajo”.

“Denle trabajo a Gabriel“

Pero la cosa no queda ahí, pues la exsuegra del actor sigue declarando ante la prensa sobre Soto, aunque ahora asegura que ya lo perdonó: “Eso sí quiero felicitar, yo veo que Gabiel cambió de manager de publirelacionista y Gabriel. Porque ahora ya son más inteligentes sus respuestas, antes decían cosas que ni Dios padre los perdona. Pero ahora ya hasta menciona a Dios y otras cosas”, dijo.

“Además siempre se me ha hecho una persona hermosa, tranquila, por eso cuando después de que empezó todo esto y que decían tantas cosas, decía ‘no lo conozco’, pero ahora creo que le llegó la madurez”, agregó.

Ahora, ante los medios de comunicación le mandó buenos deseos a Gabriel y hasta pidió que le den trabajo, no solo a él, sino también a su novia: “Yo le pido a todos productores, directores de cine, dueños de las empresas, por favor, denle trabajo a Gabriel y también mucho trabajo a mi hija. Que gracias adio no le falta y también, porque no, a la otra persona, puede ser ella o otras que pasen por el camino de nuestra familia”, expresó.

