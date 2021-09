Alfredo Adame despejó los rumores sobre un presunto delito fiscal

Alfredo Adame está envuelto en una ola de rumores que lo señalan de estar involucrado, presuntamente, en un delito fiscal. Por intentar vender un inmueble que habría sido hipotecado y dado al SAT como garantía. Situación muy parecida a la que está atravesando la presentadora de origen peruano, Laura Bozzo, a quien él mismo delató.

Ante las especulaciones en su contra, Alfredo Adame, salió a defenderse, asegurando que él no tiene tramites pendientes con ese ente. Sin embargo, sí admitió que acarrea una deuda con un banco. Además explicó la diferencia entre el caso de Laura Bozzo y el suyo.

“Tiene una hipoteca“

Según el actor y político la peruana tiene una deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Mientras que lo suyo son inconvenientes con un banco, por una hipoteca. Así lo contó durante una entrevista con el programa Venga la Alegría.

“En el 91 compré un departamento en la Marina Vallarta por medio de una hipoteca con un banco. En el 2015 vino una especie de crisis inmobiliaria. Entonces, me contactó una persona y me dice que si no me interesa vender mi condominio y le dije ‘no se puede vender porque tiene una hipoteca’”, explicó.

Prosiguió contando que el no quiso hacer la venta debido a la situación de la propiedad. Y que realizó un contrato de promesa de compra-venta, para así poder recibir los pagos de la futura venta del inmueble. Pero este se entregará solo hasta que la deuda sea pagada al banco. Sin embargo, ahora se presenta un incoveniente:

“Le pertenece al banco hasta que no se haga el último pago”

“Hace mes y medio me llega una demanda del juzgado IV de lo Civil en Puerto Vallarta Jalisco, donde dice que yo me he negado a escriturarle el condominio. Ese departamento no tiene ningún embargo, ¿cómo te va a embargar Hacienda un departamento que no es tuyo, que le pertenece al banco? Al día de hoy. Ese condominio le pertenece al banco hasta que no se haga el último pago”, dijo Adame.

Adame comentó que la persona con la que hizo el contrato intentó hacer fraude y no terminó de cancelar el monto por el departamento. Por ello la propiedad será completamente suya cuando pague el restante del dinero al banco.

“La agarramos en todo e incluso, que no había hecho el último pago. Luego quiso hacer una triquilueña de depositar en el juzgado el último pago que se me tenía que haber hecho a mí o directo al banco. Se quiso pasar de lista y quiso cometer un fraude. Voy a pagar los 80 mil pesos restantes y sigo siendo propietario del departamento”, indicó.

