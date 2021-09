Lo que dijo la exnovia de Christian Nodal sobre su compromiso con Belinda

Christian Nodal y Belinda han sido la pareja sensación desde que anunciaron su noviazgo, hace más de un año. Y aún siguen en boca de todos, pero esta vez porque se presume que están atravesando por serios problemas en su relación y muchos comentan que ya su compromiso matrimonial está terminado.

Son muchas las especulaciones alrededor de Christian Nodal y Belinda son muchas. Pues algunos aseguran que desde hace ya cerca de un mes no se han dejado ver juntos.

Ante esto, Estíbaliz Badiola, la exnovia de Nodal, rompió el silencio y aclaró cuál es su opinión al respecto del supuesto rompimiento de la pareja de cantantes.

Badiola tiene una nueva relación sentimental, con el cantante de corridos tumbados Adriel Favela, quien hace poco actuó en los Premios MTV MIAW, en compañía de el rapero español C Tangana y el cantante de grupero Carin León.

“Yo creo que ni han cortado“

La infuenciadora fue cuestionada por un grupo de reporteros, a su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México, acerca de la intriga que causó Nodal en las redes sociales al borrar todas las publicaciones que tenía en su Instagram. Incluyendo las fotos de su petición de mano: “Yo creo que ni han cortado, pero la gente se hace cosas en la cabeza por las redes sociales. Igual se levantó un día de malas, lo eliminó y ya quien sabe”.

“A nosotros nos pasa, en el día eliminamos una foto que ya no nos gustó y listo. Cuando una persona es feliz y existe amor entre la pareja se refleja el amor pulcramente”, comentó la creadora de contenido a la prensa.

“No hay amistad fuerte, pero sí un respeto mutuo“

Y agregó que desea que les vaya muy bien en su relación de pareja. “Creo que lo importante es el presente y el pasado es algo que está en el aire, ni sabemos. Pero les deseamos lo mejor, creo que es bonito el amor y más que en este medio exista una relación verdadera”.

Sobre su actual relación con el cantante, Estíbaliz confesó que no son los mejores amigos, porque no mantienen mucha comunicación. Pero que de igual manera le desea siempre lo mejor: “No hay amistad fuerte, pero sí un respeto mutuo entre ambos, tiene mucho talento, nosotros hemos platicado y no tenemos nada. Nos mandamos mensajes, nos apoyamos, hay que apoyarnos entre todos“, explicó.

