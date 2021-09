Partido político desmintió que Roberto Palazuelos ya es su candidato a gobernador

Roberto Palazuelos reveló hace unos días que varios partidos políticos se comunicaron con él para apoyarlo como candidato a gobernador. Luego de que este confesara que desea asumir ese puesto en Quintana Roo, donde vive desde hace más de 25 años. Y dijo que se declinó por el Movimiento Ciudadano.

El actor y empresario, Roberto Palazuelos, estuvo en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, para el programa De primera mano, en cual aseguró que ya había elegido partido político. Porque,“el partido no postula políticos, sino ciudadanos”, agregando que quiere trabajar en esa región debido a que, “hay problemas de seguridad. No están protegiendo la ecología; se están acabando el mangle. Son muchas cosas que están haciendo y yo le tengo mucho cariño a esa tierra. Tengo 25 años viviendo en el estado, conozco sus problemáticas y conozco sus soluciones”.

“No se ha tenido un acercamiento con el actor Roberto Palazuelos“

Sin embargo, ayer, el Movimiento Ciudadano –MC– aclaró, a través de un comunicado oficial, que el movimiento aún no articula el proceso interno de selección. Además, explicó que no pueden incurrir en actos adelantados de campaña.

“Movimiento Ciudadano reitera que no se ha tenido un acercamiento con el actor Roberto Palazuelos. Sin embargo nuestro Movimiento es un espacio político abierto a la participación de todas las personas, las organizaciones y los movimientos sociales en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades”, se lee en el boletín del partido que dirige Clemente Castañeda.

“Todavía no se hace oficial“

Dicha información comenzó a circular cuando el abogado Palazuelos anunció el pasado viernes, que el empresario optará por la gubernatura de Quintana Roo abanderado por MC.

“Roberto Palazuelos ya es candidato de un partido político, joven, pero pujante e importante para ser gobernador de Quintana Roo”, indicó el representante legal a Gustavo Adolfo Infante. De inmediato, el actor fue contantacto vía telefónica en plena transmisión para que para preguntarle detalles sobre el hecho.

“Efectivamente, así es. Todavía no se hace oficial. Se me acercaron varios partidos, no nada más Movimiento”, respondió el actor conocido como ‘el Diamante negro‘. Agregando que sintió más empatía por MC, y que ya está pensando en cómo ayudar a renovar la clase política en la entidad; promover sistemas ecológicos sustentables y reforzar la seguridad de la zona.

Palazuelos había anunciado que se retirara del espectáculo

Anteriormente, el actor había confesado que dentro de muy poco se retirará de las cámaras, pues en sus planes está meterse de lleno en el mundo de la política. El empresario dijo que en “dos o tres años” piensa despedirse definitivamente de la televisión.

“En estos momentos estoy de lleno en la actuación con la serie 40 y 20. Además, estoy con Memo del Bosque en otro programa. A la par, acabo de lanzar mi marca de ropa, así que también sigo como empresario y, hasta que me meta al mundo de la política, me voy a retirar del mundo del espectáculo. Eso es definitivo”, informó.

El primer anunció de sus intenciones como candidato político lo realizó el pasado mes de abril. Por medio de una rueda de prensa, en la cual aseguró que en tres años estaría haciendo campaña para postularse a la alcaldía de Tulum, lugar mágico donde tiene el Hotel Diamante K: “Voy a buscar la alcaldía de Tulum en tres años y eso ya es definitivo”.

