Las duras declaraciones de Angelina Jolie en contra de Brad Pitt

Angelina Jolie volvió a hablar sobre lo que vivió durante su matrimonio con el actor de Hollywood, Brad Pitt. En una entrevista, reciente, con The Guardian, la también actriz de cine, confesó más secretos acerca del, presunto, comportamiento violento de su exesposo con ella y sus hijos.

La ganadora del Oscar, Angelina Jolie, ahondó un poco más sobre las posibles razones de su separación, en 2016, del galán de cine. A quien acusó legalmente por maltrato doméstico. Debido a que fue violento, en especial con su hijo mayor, Maddox. Con quien tuvo un fuerte arrebato durante un vuelo en avión.

Angelina Jolie dice que Brad Pitt no paga la pensión alimenticia de sus hijos

“Fue tan horrible“

Jolie comenzó recalcando que no pude contar todos los detalles, pero sí dijo que tuvo que tomar la decisión de separarse de Pitt porque temía por la seguridad de su familia: “Hay muchas cosas que no puedo decir”, explicó, agregando qué, “no soy el tipo de persona que toma decisiones como las que tuve que tomar a la ligera. Me costó mucho estar en una posición en la que sentía que tenía que separarme del padre de mis hijos”, relató la estadounidense.

Y señaló a Brad por no haberle dado el permiso a Maddox para que declarara en el tribunal durante el caso de custodia:“Se le negó su voz”. Al tiempo que volvió a recordar el horrible episodio a bordo del avión. “Fue tan horrible que casi tengo que verlo como una bendición para estar en posición de poder luchar contra este sistema. No comienza con el incidente del avión. Es mucho más complicado que eso”, añadió.

Además, la estrella no titubeó al confesar que temía por su seguridad y la de sus hijos, mientras estuvo casada con Pitt. Y al ser cuestionada sobre si sintió miedo dijo qué, “sí, por la seguridad de toda mi familia”.

“Peleamos por eso“

Por otro lado, la hija del actor Jon Voight confesó a The Guardian, otro hecho que le molestó de Pitt. Y es que contó que decidió no trabajar en la película ‘El Aviador‘, dirgida por Martin Scorsese, porque se enteró que la produciría Harvey Weinstein. Quien está en prisión cumpliendo una condena de 23 años por violación y agresión sexual:“Dije que no porque él estaba involucrado. No quería volver a trabajar con él nunca más y para mí fue muy difícil cuando Brad sí aceptó”.

Esto se debe a que la celebridad tuvo una mala experiencia con Weinstein cuando apenas tenía 21 años. El productor intentó sobrepasarse con ella mientras estaban grabando la película ‘Playing By Heart’. Desde entonces ella intentó mantenerse “alejada de él” y advertía a otras colegas sobre su comportamiento. “Recuerdo que le dije a Jonny -Lee Miller-, mi primer marido, que fue genial al respecto. Que corriera la voz a otros chicas: ‘no dejes que las chicas vayan solas con él“.

Sin embargo, Pitt estuvo en el filme ‘Inglourious Basterds’ de Tarantino, en 2009. La cual fue coproducida por Weinstein Company. Y además, le pidió a Weinstein que produjera su thriller ‘Killing Them Softly’, según Jolie. “Peleamos por eso. Por supuesto que dolió”.

“Me separé por el bienestar de mi familia“

El divorcio de Brad y Angenina se dio luego de dos años de casados, pero estuvieron juntos 12 años. Eran una de las parejas más sonadas del mundo del espectáculo en Hollywood. Y la solicitud de divorcio de la actriz, alegando “diferencias irreconciliables” sorprendió a todos, mucho más cuando lo denunció por maltrato.

Ya la también directora de cine, el año pasado, dijo durante una entrevista para la revista Vogue que separarse fue la mejor decisión que pudo tomar: “Me separé por el bienestar de mi familia. Fue la decisión correcta. Sigo centrándome en mi recuperación. Algunos se han aprovechado de mi silencio, y los niños ven mentiras sobre ellos mismos en los medios de comunicación, pero les recuerdo que saben su propia verdad. De hecho, son jóvenes muy valientes y muy fuertes”, contó en esa ocasión.

Apesar de que Jolie y Pitt están enfrentando un proceso legal por la custodia de sus hijos, ella ha asegurado qué, “me gustaría que sigamos adelante como familia, todos nosotros, incluido su papá. Quiero que sanemos y estemos en paz. Siempre seremos una familia”.

La pareja tiene seis hijos en común, y el único que está libre sobre la decisión de la custodia es Maddox, de 20 años. Pax de 17, Zahara de 16, Shiloh de 15 y los gemelos Vivienne y Knox, de 12, sí deberán acatar el acuerdo legal al que lleguen sus padres.

